Sorpresa: referente de la Selección Argentina no será convocado para la próxima gira

Lionel Scaloni tomó la decisión de no contar con Emiliano en esta oportunidad, pero lo pudo charlar con él y le avisó que no lo hará viajar en la fecha FIFA, primero a Alicante (allí hará base el combinado nacional) y luego a tierras africanas, ya que le permitirá ajustarse los guantes a otro arquero para que acumule minutos y confianza en la Mayor.