Sorpresa: referente de la Selección Argentina no será convocado para la próxima gira
Un jugador titular del conjunto Albiceleste no formará parte del amistoso frente a Angola por decisión de Lionel Scaloni.
El cuerpo técnico de la Selección Argentina se encuentra ultimando detalles para presentar la lista de convocados para afrontar la última gira internacional de este 2025. Es que el próximo 14 de noviembre, el conjunto Albiceleste tiene pactado un partido ante Angola, en la capital Luanda, y hay expectativas con los jugadores que participarán.
En ese sentido, ya algunos nombres comenzaron a trascender, pero en las últimas horas se conoció que la lista tendrá una ausencia de peso y esto sorprendió a todos, aunque también revelaron los motivos. Según se informó, Dibu Martínez no formará parte del plantel que viajará en los próximos días y su lugar será ocupado por otro compañero.
Lionel Scaloni tomó la decisión de no contar con Emiliano en esta oportunidad, pero lo pudo charlar con él y le avisó que no lo hará viajar en la fecha FIFA, primero a Alicante (allí hará base el combinado nacional) y luego a tierras africanas, ya que le permitirá ajustarse los guantes a otro arquero para que acumule minutos y confianza en la Mayor.
Si bien la titularidad de Martínez no entra en discusión, se sabe que el DT se encuentra probando algunos puestos para poder tener en cuenta de cara al próximo Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. En este caso, la idea del cuerpo técnico es darle descanso y exigir en el próximo choque preparatorio a los suplentes.
Quién reemplazará al Dibu Martínez en la Selección Argentina
Teniendo en cuenta que el Dibu Martínez no formará parte de la delegación, en esta oportunidad su reemplazante sería Walter Benítez, quien meses atrás se fue de PSV y se sumó a Crystal Palace, donde solo dijo presente en dos partidos de la Copa de la Liga inglesa (el dueño del arco en la Premier League es Dean Henderson).
En la gira que se viene también estará Gerónimo Rulli y la incógnita gira en torno a Facundo Cambeses, figura de Racing que viene de debutar en el último amistoso contra Puerto Rico en Estados Unidos.
