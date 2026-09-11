Juan Foyth volvió a lesionarse y preocupa en Villarreal: todavía no hay fecha de regreso

Por eso, su nueva ausencia representa un problema para el equipo, que espera recuperar cuanto antes a uno de sus principales referentes defensivos. El regreso había sido especialmente esperado porque venía de atravesar una extensa recuperación. El futbolista pasó aproximadamente seis meses alejado de la actividad luego de sufrir una grave lesión en enero.

La lesión que lo dejó seis meses afuera

El defensor argentino sufrió en enero la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda, una lesión de extrema gravedad que lo obligó a afrontar un largo proceso de rehabilitación. Ese inconveniente también tuvo consecuencias para la Selección Argentina, ya que Foyth quedó fuera de la Copa del Mundo y debió concentrarse exclusivamente en su recuperación.

Después de varios meses de trabajo, finalmente volvió a disputar partidos con Villarreal y consiguió comenzar la nueva temporada con protagonismo. Incluso llegó a portar la cinta de capitán en las primeras presentaciones. Pero el problema muscular sufrido ante Alavés volvió a frenar su evolución.