Juan Foyth volvió a lesionarse y preocupa en Villarreal: todavía no hay fecha de regreso
El defensor argentino sufrió un problema muscular frente a Alavés y continúa sin poder entrenarse con normalidad. En el club todavía no arriesgan cuándo podrá volver a jugar.
Juan Foyth atraviesa nuevamente un momento complicado por las lesiones. El defensor argentino, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, volvió a quedar al margen de los entrenamientos de Villarreal y todavía no tiene una fecha confirmada para regresar a las canchas.
El zaguero de 28 años había comenzado la temporada con un rol importante dentro del equipo español, pero una molestia muscular sufrida durante el partido ante Deportivo Alavés, el pasado 28 de agosto, interrumpió su continuidad. En principio, desde el club confiaban en que su recuperación sería rápida, aunque los plazos finalmente se extendieron.
Juan Foyth sigue sin poder entrenarse con Villarreal
En la práctica de este viernes, el defensor formado en Estudiantes de La Plata volvió a estar ausente debido a sus problemas musculares. La situación genera preocupación porque inicialmente se esperaba que pudiera reincorporarse al grupo en poco tiempo.
Sin embargo, todavía no logró completar su recuperación y ya se perdió un compromiso del Submarino Amarillo, frente a Deportivo La Coruña. Por el momento, el cuerpo técnico mantiene cautela y no establece una fecha concreta para su retorno. La incertidumbre aparece además en un momento en el que el argentino había recuperado protagonismo después de un largo período fuera de las canchas.
Antes de esta nueva lesión, Foyth había iniciado la temporada con una responsabilidad importante dentro del plantel. En los dos primeros partidos oficiales del curso fue capitán de Villarreal, una muestra de la consideración que tiene dentro del vestuario y del peso que adquirió en el conjunto español.
Por eso, su nueva ausencia representa un problema para el equipo, que espera recuperar cuanto antes a uno de sus principales referentes defensivos. El regreso había sido especialmente esperado porque venía de atravesar una extensa recuperación. El futbolista pasó aproximadamente seis meses alejado de la actividad luego de sufrir una grave lesión en enero.
La lesión que lo dejó seis meses afuera
El defensor argentino sufrió en enero la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda, una lesión de extrema gravedad que lo obligó a afrontar un largo proceso de rehabilitación. Ese inconveniente también tuvo consecuencias para la Selección Argentina, ya que Foyth quedó fuera de la Copa del Mundo y debió concentrarse exclusivamente en su recuperación.
Después de varios meses de trabajo, finalmente volvió a disputar partidos con Villarreal y consiguió comenzar la nueva temporada con protagonismo. Incluso llegó a portar la cinta de capitán en las primeras presentaciones. Pero el problema muscular sufrido ante Alavés volvió a frenar su evolución.
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