La gloria de Boca que se deshizo en elogios con Jagger Herrera: "Le veo futuro de Selección"

El exdefensor de Boca, que disputó 426 partidos oficiales entre 1971 y 1984 y conquistó seis títulos con la institución, también resaltó aspectos específicos del juego del joven marcador central.

Las virtudes de Jagger Herrera que sorprendieron a Mouzo

"Me gusta cómo marca. Está siempre atento y es rápido con la pelota y el hombre. Ojalá se quede mucho tiempo en Boca. Yo zurda no tenía y él tiene y la maneja bien. Quienes logran manejar ambas piernas son especiales. Le veo futuro de la Selección. Scaloni ya lo tiene que estar viendo", señaló.

El hecho de que Herrera sea diestro representa, además, una alternativa valiosa para la estructura defensiva de Boca. El juvenil puede utilizar su perfil natural para salir jugando y participar en la construcción desde la última línea. Su crecimiento también estuvo acompañado por una rápida adaptación al ritmo de la Primera División.

Su sociedad con Lautaro Di Lollo

Herrera sumó su tercera titularidad frente a San Pablo. Sus otras dos apariciones desde el comienzo habían sido ante Vélez y Lanús. En la defensa encontró una sociedad con Lautaro Di Lollo, otro futbolista surgido de las divisiones inferiores de Boca. La dupla comenzó a consolidarse a medida que ambos acumularon minutos y responsabilidades.

El rendimiento de Herrera también llamó la atención de Arruabarrena. El entrenador destacó públicamente la manera en que el juvenil aprovechó la oportunidad que recibió. "Llegó la oportunidad, lo pusimos, aprovechó, sigue mejorando, sigue mostrando esa entereza que tiene que tener un central de Boca, gana muchos duelos. Está aprovechando las oportunidades. Sabe que no se tiene que quedar ahí, tiene que seguir aprendiendo, tiene que escuchar a los más grandes", explicó el entrenador.