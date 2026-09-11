La gloria de Boca que se deshizo en elogios con Jagger Herrera: "Le veo futuro de Selección"
El histórico defensor del Xeneize destacó el rendimiento del juvenil, quien con apenas seis partidos en Primera se ganó la confianza de Arruabarrena y el respaldo de los hinchas.
La aparición de Facundo “Jagger” Herrera en la Primera de Boca generó una rápida ola de elogios. El defensor de 20 años disputó apenas seis encuentros desde su debut, pero sus actuaciones fueron suficientes para instalarlo como una de las grandes apariciones del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.
Entre quienes destacaron sus condiciones apareció una voz especialmente autorizada: Roberto Mouzo, histórico defensor del Xeneize y futbolista con más partidos oficiales en la historia del club. El exzaguero no solamente elogió las características del juvenil, sino que también se animó a proyectarlo hacia la Selección Argentina.
Mouzo habló sobre Herrera en declaraciones a Super Deportivo Radio, programa conducido por Emiliano Nunia, y rápidamente dejó en claro la impresión que le causó el joven central. "Me hace acordar a los jugadores de nuestra época. Es parecido a Tarantini. Le veo futuro de Selección. Scaloni ya lo tiene que estar viendo", sostuvo el histórico defensor.
Mouzo lo comparó con un histórico defensor argentino
La comparación con Alberto Tarantini no pasó inadvertida. Herrera, además de su personalidad para jugar en Primera, mostró características que llamaron la atención desde sus primeras presentaciones: firmeza en la marca, velocidad para resolver situaciones defensivas y capacidad para iniciar los ataques desde el fondo.
Mouzo también hizo hincapié en la importancia de que el juvenil mantenga la concentración y aproveche cada oportunidad que tenga para seguir desarrollándose. "Tiene un futuro enorme. Que trate de nunca faltar a ningún entrenamiento. Lo veo con rulos y pelos largos y me hace acordar a los jugadores de nuestra época", expresó.
El exdefensor de Boca, que disputó 426 partidos oficiales entre 1971 y 1984 y conquistó seis títulos con la institución, también resaltó aspectos específicos del juego del joven marcador central.
Las virtudes de Jagger Herrera que sorprendieron a Mouzo
"Me gusta cómo marca. Está siempre atento y es rápido con la pelota y el hombre. Ojalá se quede mucho tiempo en Boca. Yo zurda no tenía y él tiene y la maneja bien. Quienes logran manejar ambas piernas son especiales. Le veo futuro de la Selección. Scaloni ya lo tiene que estar viendo", señaló.
El hecho de que Herrera sea diestro representa, además, una alternativa valiosa para la estructura defensiva de Boca. El juvenil puede utilizar su perfil natural para salir jugando y participar en la construcción desde la última línea. Su crecimiento también estuvo acompañado por una rápida adaptación al ritmo de la Primera División.
Su sociedad con Lautaro Di Lollo
Herrera sumó su tercera titularidad frente a San Pablo. Sus otras dos apariciones desde el comienzo habían sido ante Vélez y Lanús. En la defensa encontró una sociedad con Lautaro Di Lollo, otro futbolista surgido de las divisiones inferiores de Boca. La dupla comenzó a consolidarse a medida que ambos acumularon minutos y responsabilidades.
El rendimiento de Herrera también llamó la atención de Arruabarrena. El entrenador destacó públicamente la manera en que el juvenil aprovechó la oportunidad que recibió. "Llegó la oportunidad, lo pusimos, aprovechó, sigue mejorando, sigue mostrando esa entereza que tiene que tener un central de Boca, gana muchos duelos. Está aprovechando las oportunidades. Sabe que no se tiene que quedar ahí, tiene que seguir aprendiendo, tiene que escuchar a los más grandes", explicó el entrenador.
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