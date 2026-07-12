La Selección Argentina se prepara ante el cambio que se viene en semifinales del Mundial 2026: de qué se trata

La nueva pelota también incorpora la última versión de la tecnología de balón conectado desarrollada por adidas, capaz de generar datos precisos en tiempo real para asistir al equipo arbitral y aportar información durante los partidos.

Al presentar la nueva pelota, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó: "Presentamos el TRIONDA FINAL, el balón de los últimos cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA. Cada gol marcado durante el torneo con el emblemático TRIONDA ha supuesto un estallido de júbilo. El balón encarna a la perfección la unidad y la pasión de las anfitrionas, Canadá, México y Estados Unidos".

Además, agregó: "El TRIONDA FINAL será el balón que utilicen los mejores jugadores del planeta en los últimos cuatro partidos de la competición. Con cada toque, regate, pase, centro, parada, disparo y gol, las 16 ciudades que han ayudado a la FIFA a celebrar la histórica 23.ª edición de la Copa Mundial de la FIFA afianzarán aún más su lugar en la memoria colectiva del torneo".