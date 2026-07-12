La Selección Argentina se prepara ante el cambio que se viene en semifinales del Mundial 2026: de qué se trata
La FIFA presentó el TRIONDA FINAL, la pelota oficial para las semifinales, el tercer puesto y la final del Mundial 2026. Argentina ya lo probó en prácticas.
El Mundial 2026 tendrá un cambio importante en su recta decisiva: la FIFA y adidas presentaron el TRIONDA FINAL, la nueva pelota oficial para las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final. La Selección Argentina ya comenzó a entrenarse con el nuevo balón de cara al duelo frente a Inglaterra.
Los dirigidos por Lionel Scaloni ya trabajaron este domingo con la nueva pelota en la práctica realizada con vistas al choque frente a Inglaterra, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026. El nuevo esférico fue desarrollado especialmente para los últimos cuatro partidos del certamen: las dos semifinales, el encuentro por el tercer puesto y la gran final.
Cómo es TRIONDA FINAL, la pelota que usará la Selección Argentina en semifinales
La TRIONDA FINAL mantiene las mismas características técnicas del balón utilizado durante la competencia, aunque presenta un diseño completamente renovado. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, adidas dejó de lado los colores tradicionales para crear una versión exclusiva destinada únicamente a la definición del torneo.
El balón luce un acabado en tonos dorados, blancos y negros. El dorado representa el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que el negro le aporta una identidad visual distintiva para la etapa más importante de la competencia.
Además, el diseño rinde homenaje a las 16 ciudades anfitrionas del Mundial. Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey, sedes de las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final, ocupan un lugar central, mientras que San Francisco, Boston, Ciudad de México, Filadelfia, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Monterrey, Seattle, Toronto y Vancouver aparecen representadas mediante gráficos triangulares.
La nueva pelota también incorpora la última versión de la tecnología de balón conectado desarrollada por adidas, capaz de generar datos precisos en tiempo real para asistir al equipo arbitral y aportar información durante los partidos.
Al presentar la nueva pelota, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó: "Presentamos el TRIONDA FINAL, el balón de los últimos cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA. Cada gol marcado durante el torneo con el emblemático TRIONDA ha supuesto un estallido de júbilo. El balón encarna a la perfección la unidad y la pasión de las anfitrionas, Canadá, México y Estados Unidos".
Además, agregó: "El TRIONDA FINAL será el balón que utilicen los mejores jugadores del planeta en los últimos cuatro partidos de la competición. Con cada toque, regate, pase, centro, parada, disparo y gol, las 16 ciudades que han ayudado a la FIFA a celebrar la histórica 23.ª edición de la Copa Mundial de la FIFA afianzarán aún más su lugar en la memoria colectiva del torneo".
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