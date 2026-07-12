"Vamos a mandar a dormir a Messi": picante predicción de un exjugador de Inglaterra

Gary Neville también opinó sobre Argentina

Otro exintegrante de la selección inglesa que analizó el cruce fue Gary Neville, quien centró sus comentarios en la defensa argentina: "Tienes a Cristian Romero y Lisandro Martínez, que parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes. Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble", sostuvo. Y concluyó: "Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo".