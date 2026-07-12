"Vamos a mandar a dormir a Messi": picante predicción de un exjugador de Inglaterra
Un exmediocampista de Inglaterra palpitó la semifinal del Mundial 2026 con una frase desafiante y aseguró que los Tres Leones jugarán la final.
La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra ya comenzó a calentarse. Joe Cole, exfutbolista de los Tres Leones, lanzó una desafiante frase sobre Lionel Messi y se mostró convencido de que el equipo de Thomas Tuchel eliminará a la Albiceleste para avanzar a la final del Mundial 2026.
Durante un programa de Netflix Sports, junto a Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, el exmediocampista fue consultado por el primer enfrentamiento del capitán argentino contra Inglaterra con la selección mayor: "Bueno, habrá que mandarlo a dormir. Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%", respondió Cole, quien disputó los Mundiales de 2002, 2006 y 2010 con la camiseta inglesa.
Sus compañeros de panel intentaron bajar el tono de la declaración y le advirtieron que podía volverse en su contra si Messi tenía una actuación destacada, pero el exjugador de Chelsea y Liverpool redobló la apuesta: "Lo digo ahora mismo: vamos a llegar a la final del Mundial", aseguró.
En el mismo debate, Micah Richards también se mostró optimista, aunque reconoció la dificultad que representa enfrentar al vigente campeón del mundo: "Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos", afirmó, aunque antes había destacado que los dirigidos por Lionel Scaloni son "mañosos y ganadores".
Las declaraciones de Cole sorprendieron por sus antecedentes, ya que en distintas oportunidades elogió públicamente a Messi e incluso lo ubicó por encima de Cristiano Ronaldo: "Creo que Cristiano Ronaldo probablemente se golpea la cabeza en la almohada por la noche y piensa: 'Ojalá fuera tan bueno como Messi'. Messi está bien. Es el único que lo ha conseguido todo. Sí, es el único que duerme bien", había dicho tiempo atrás.
Gary Neville también opinó sobre Argentina
Otro exintegrante de la selección inglesa que analizó el cruce fue Gary Neville, quien centró sus comentarios en la defensa argentina: "Tienes a Cristian Romero y Lisandro Martínez, que parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes. Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble", sostuvo. Y concluyó: "Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo".
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