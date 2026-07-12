Por su parte, Cristian Romero y Leandro Paredes, quienes debieron ser reemplazados durante el alargue, no presentan lesiones. El defensor dejó la cancha por calambres, mientras que el mediocampista terminó exhausto y con algunos golpes producto del desgaste físico.

Así fue el primer entrenamiento de la Selección Argentina con la mente puesta en Inglaterra

El cuerpo técnico tiene previsto permanecer en Kansas City hasta el lunes. Ese día el plantel realizará una última práctica por la mañana antes de viajar hacia Atlanta, sede de la semifinal del Mundial. Ya instalados en la ciudad, el martes será el turno del entrenamiento oficial y de la habitual conferencia de prensa de Lionel Scaloni en el Mercedes-Benz Stadium, escenario donde Argentina buscará ante Inglaterra un lugar en la final de la Copa del Mundo.