Así fue el primer entrenamiento de la Selección Argentina con la mente puesta en Inglaterra
La Selección Argentina retomó las prácticas en Kansas City tras eliminar a Suiza. Lionel Messi y los titulares hicieron recuperación, mientras Nicolás González trabajó diferenciado.
La Selección Argentina regresó este domingo a los entrenamientos luego de la clasificación a las semifinales del Mundial 2026. Lionel Scaloni priorizó la recuperación física de los titulares, mientras que los suplentes trabajaron con normalidad en Kansas City de cara al duelo frente a Inglaterra.
Después del triunfo por 3 a 1 sobre Suiza en el tiempo suplementario, que le dio el pase a las semifinales del Mundial, la Selección volvió a los entrenamientos con la mira puesta en el cruce del miércoles. Solo participaron de la práctica los futbolistas que fueron suplentes o ingresaron desde el banco de relevos.
Los titulares, entre ellos Lionel Messi, realizaron tareas de recuperación y no salieron al campo de juego.
"Vamos a recuperar, que creo que es lo que necesitamos y es lo más importante", había anticipado Lionel Scaloni en la conferencia de prensa posterior al encuentro.
Nicolás González, el único con trabajo diferenciado
La única situación que requirió una atención especial fue la de Nicolás González. El extremo comenzó la jornada realizando ejercicios diferenciados junto al cuerpo médico debido al dolor que todavía siente en el tobillo izquierdo tras el pisotón sufrido frente a Suiza. Minutos después, el futbolista se incorporó a los trabajos livianos con pelota junto al resto de sus compañeros.
Por su parte, Cristian Romero y Leandro Paredes, quienes debieron ser reemplazados durante el alargue, no presentan lesiones. El defensor dejó la cancha por calambres, mientras que el mediocampista terminó exhausto y con algunos golpes producto del desgaste físico.
El cuerpo técnico tiene previsto permanecer en Kansas City hasta el lunes. Ese día el plantel realizará una última práctica por la mañana antes de viajar hacia Atlanta, sede de la semifinal del Mundial. Ya instalados en la ciudad, el martes será el turno del entrenamiento oficial y de la habitual conferencia de prensa de Lionel Scaloni en el Mercedes-Benz Stadium, escenario donde Argentina buscará ante Inglaterra un lugar en la final de la Copa del Mundo.
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