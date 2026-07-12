Maxi López reveló la divertida apuesta que hizo con Daniela Christiansson antes de Argentina vs. Suiza
El exfutbolista contó cómo vivió el cruce de cuartos de final del Mundial 2026 junto a su pareja y reveló el acuerdo que hicieron para el partido.
El enfrentamiento entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 no solo generó expectativa entre los hinchas, sino también puertas adentro de la familia de Maxi López. El exdelantero, antes del duelo, confesó que viviría el encuentro con sentimientos encontrados, ya que mientras él alienta por la Albiceleste, su pareja, Daniela Christiansson, apoyará al combinado europeo.
La modelo nació en Suiza y mantiene un fuerte vínculo con su país, por lo que ambos seguirán el partido desde veredas opuestas. Sin embargo, lejos de convertir esa diferencia en una rivalidad, decidieron vivir la previa con mucho humor.
En diálogo mientras cubre la Copa del Mundo para Telefe, Maxi reveló que hicieron una apuesta para hacer todavía más entretenido el choque entre ambas selecciones.
La apuesta que hicieron
"Ahora ella está en Suiza. Lo vivo con total tranquilidad. Hicimos una pequeña apuesta: si gano yo, tiene que pagar las vacaciones; si gana ella, elige el destino y pago yo", contó el exfutbolista entre risas, dejando en claro que el resultado del partido también tendrá consecuencias fuera de la cancha.
Más allá del juego entre ambos, López reconoció que el compromiso tendrá un significado especial por la historia personal de Daniela, aunque no ocultó cuál es su deseo para el desenlace del encuentro.
"Es picante, linda, pero bien. El corazón está con la familia, con mis hijos, pero hoy quiero que gane Argentina, que siga avanzando. No creo que haya problema", afirmó con confianza.
De esta manera, Maxi López mostró que, incluso cuando el fútbol enfrenta a dos países muy importantes en su vida, la competencia puede vivirse con complicidad, buen humor y una apuesta que promete darle un sabor extra al esperado duelo mundialista.
Más allá de la apuesta, las declaraciones de Maxi López rápidamente despertaron repercusión entre los fanáticos en las redes sociales, que celebraron el clima de complicidad con el que la pareja vivió la previa del encuentro.
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