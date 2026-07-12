Maxi López reveló la divertida apuesta que hizo con Daniela Christiansson antes de Argentina vs. Suiza

"Es picante, linda, pero bien. El corazón está con la familia, con mis hijos, pero hoy quiero que gane Argentina, que siga avanzando. No creo que haya problema", afirmó con confianza.

De esta manera, Maxi López mostró que, incluso cuando el fútbol enfrenta a dos países muy importantes en su vida, la competencia puede vivirse con complicidad, buen humor y una apuesta que promete darle un sabor extra al esperado duelo mundialista.

Más allá de la apuesta, las declaraciones de Maxi López rápidamente despertaron repercusión entre los fanáticos en las redes sociales, que celebraron el clima de complicidad con el que la pareja vivió la previa del encuentro.