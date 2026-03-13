La Selección de Irán pidió a FIFA expulsar a Estados Unidos: "Nadie puede sacarnos"

Irán se baja del Mundial 2026 con un durísimo comunicado: los motivos y qué selección podría reemplazarlo Irán se baja del Mundial 2026 con un durísimo comunicado: los motivos y qué selección podría reemplazarlo

La respuesta de la Selección de Irán a Donald Trump y Estados Unidos

En ese mensaje, el seleccionado iraní defendió su derecho a disputar el torneo tras haber conseguido la clasificación en el campo de juego: “La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional y su organizador es FIFA, no un país en particular. La Selección de Irán se clasificó para este evento con autoridad y una seguidilla de victorias consecutivas, convirtiéndose en uno de los primeros equipos en lograrlo. Sin dudas, nadie puede sacar de la competencia a la Selección de Irán”.

El comunicado también incluyó una crítica directa hacia el país organizador del torneo: “Más bien, el país que debería ser excluido es el que simplemente ostenta el título de anfitrión, pero no tiene la capacidad de garantizar la seguridad (en palabras del propio Trump) de los equipos que participan en este evento”.

image

Mientras tanto, la FIFA todavía no recibió ninguna notificación oficial sobre una posible baja del seleccionado iraní. De hecho, dentro de la estructura institucional del fútbol de ese país la decisión no depende del ministro de Deportes, sino de la Federación de Fútbol, que hasta el momento no manifestó la intención de retirarse del certamen.

En lo estrictamente deportivo, Irán ya tiene definido su camino en la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo fue ubicado en el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica. Su debut está previsto para el lunes 15 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde enfrentará al conjunto oceánico.