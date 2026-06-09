Atento Boca: Roma mueve sus fichas para asegurar la continuidad de Paulo Dybala
En Italia aseguran que la dirigencia considera fundamental renovar el contrato del delantero argentino, una situación que podría alejarlo de cualquier posibilidad de regreso.
Mientras Boca continúa atento a cualquier novedad relacionada con Paulo Dybala, desde Italia surgieron señales que parecen inclinar la balanza hacia la permanencia del cordobés en Roma. El atacante finaliza su contrato el próximo 30 de junio y todavía no oficializó una decisión sobre su futuro, pero la dirigencia del club italiano ya comenzó a trabajar para evitar su salida.
La principal novedad en la capital italiana pasa por la incorporación de Tony D'Amico como nuevo director deportivo. El dirigente, reconocido por su paso por Atalanta y por su estrecha relación profesional con Gian Piero Gasperini, asumió funciones recientemente y recibió una tarea prioritaria: lograr que la Joya continúe vistiendo la camiseta de La Loba.
La situación contractual del futbolista se convirtió en uno de los temas centrales dentro de la planificación deportiva de Roma para la próxima temporada. Por esa razón, una de las primeras medidas de la nueva conducción deportiva fue presentar una propuesta formal de renovación. El ofrecimiento contempla extender el vínculo hasta mediados de 2027, incluyendo además la posibilidad de activar una cláusula para prolongar el acuerdo por una temporada adicional.
En el club consideran que la experiencia y la jerarquía de la Joya siguen siendo fundamentales para el proyecto futbolístico. A pesar de algunas dificultades físicas que lo acompañaron durante los últimos años, el delantero continúa siendo una de las principales figuras del plantel y uno de los futbolistas más valorados por los hinchas romanos.
Según distintos reportes provenientes de Italia, en los próximos días podría producirse una reunión clave entre los representantes del jugador y las autoridades del club. La intención es avanzar en las negociaciones de manera presencial y acercar posiciones para definir el futuro del atacante antes de que finalice su actual contrato.
A sus 32 años, Dybala atraviesa una etapa importante de su carrera. Después de haber desarrollado prácticamente toda su trayectoria profesional en el fútbol italiano desde su llegada a Palermo cuando era apenas un adolescente, el delantero analiza cuidadosamente cuál será el próximo paso. Permanecer en Europa aparece como una alternativa muy fuerte, especialmente teniendo en cuenta la confianza que sigue recibiendo dentro de Roma.
Boca observa de reojo: su ilusión tras la eliminación de la Libertadores parece esfumarse
Mientras tanto, en Boca observan cada movimiento con paciencia. La dirigencia xeneize mantiene vivo el deseo de sumar al campeón del mundo, aunque sabe que la decisión final depende exclusivamente del futbolista. En el club entienden que resulta imposible competir económicamente con los salarios que puede ofrecer una institución europea, por lo que la única posibilidad concreta de concretar la operación sería que el propio jugador priorice un regreso al país.
La situación recuerda, en cierta forma, a la espera que el Xeneize mantuvo en otras oportunidades por futbolistas de renombre. La estrategia pasa por mantenerse atento y preparado para actuar si aparece una oportunidad, pero sin interferir en los tiempos de negociación que maneja el entorno del jugador. Por ahora, las señales que llegan desde Italia parecen favorecer la continuidad de Dybala en Roma.
La llegada de Tony D'Amico reforzó esa intención y las próximas semanas serán decisivas para saber si la propuesta de renovación logra convencer al delantero. Mientras tanto, en La Ribera siguen soñando con verlo nuevamente en el fútbol argentino, aunque saben que la definición todavía está lejos de resolverse.
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