Atento Boca: Roma mueve sus fichas para asegurar la continuidad de Paulo Dybala

Según distintos reportes provenientes de Italia, en los próximos días podría producirse una reunión clave entre los representantes del jugador y las autoridades del club. La intención es avanzar en las negociaciones de manera presencial y acercar posiciones para definir el futuro del atacante antes de que finalice su actual contrato.

A sus 32 años, Dybala atraviesa una etapa importante de su carrera. Después de haber desarrollado prácticamente toda su trayectoria profesional en el fútbol italiano desde su llegada a Palermo cuando era apenas un adolescente, el delantero analiza cuidadosamente cuál será el próximo paso. Permanecer en Europa aparece como una alternativa muy fuerte, especialmente teniendo en cuenta la confianza que sigue recibiendo dentro de Roma.

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Mientras tanto, en Boca observan cada movimiento con paciencia. La dirigencia xeneize mantiene vivo el deseo de sumar al campeón del mundo, aunque sabe que la decisión final depende exclusivamente del futbolista. En el club entienden que resulta imposible competir económicamente con los salarios que puede ofrecer una institución europea, por lo que la única posibilidad concreta de concretar la operación sería que el propio jugador priorice un regreso al país.

La situación recuerda, en cierta forma, a la espera que el Xeneize mantuvo en otras oportunidades por futbolistas de renombre. La estrategia pasa por mantenerse atento y preparado para actuar si aparece una oportunidad, pero sin interferir en los tiempos de negociación que maneja el entorno del jugador. Por ahora, las señales que llegan desde Italia parecen favorecer la continuidad de Dybala en Roma.

La llegada de Tony D'Amico reforzó esa intención y las próximas semanas serán decisivas para saber si la propuesta de renovación logra convencer al delantero. Mientras tanto, en La Ribera siguen soñando con verlo nuevamente en el fútbol argentino, aunque saben que la definición todavía está lejos de resolverse.