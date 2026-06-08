Qué dijo Tim Payne sobre River y Boca de cara al Mundial 2026
El defensor neozelandés se convirtió en una de las sensaciones de las redes sociales luego de una campaña de viralización impulsada por un influencer argentino. Descubrí todos los detalles en la nota.
El Mundial 2026 no solo será recordado por contar con la participación de 48 selecciones, sino también por impulsar fenómenos inesperados fuera de él. Uno de los casos más llamativos es el de Tim Payne, defensor del seleccionado de Nueva Zelanda, que en los últimos días se convirtió en una de las sensaciones de las redes sociales gracias a la campaña de viralización impulsada por un influencer argentino.
Todo comenzó con una ola de interacciones que impulsó su popularidad de manera repentina, al punto de transformarlo en uno de los futbolistas más comentados en Argentina, donde actualmente supera los 5 millones de seguidores en Instagram. El impacto fue tan grande que el propio jugador terminó reaccionando públicamente al fenómeno y al apoyo recibido desde el país.
En ese contexto, Payne participó de una entrevista en Luzu TV, donde dejó varias declaraciones que alimentaron aún más su notoriedad. Entre risas, confirmó que conoce a Boca y River, lo que generó una inmediata reacción entre los conductores y los usuarios en redes. El defensor también expresó su sorpresa por la magnitud del fenómeno, asegurando que vivió días de una actividad inusual en sus redes sociales y un incremento constante de mensajes.
El encuentro de Tim Payne con el influencer argentino que lo hizo famoso
La historia que involucra a Payne sumó un nuevo capítulo cuando el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como “Scarso”, viajó a Estados Unidos con la intención de conocer personalmente al futbolista neozelandés que se volvió viral gracias a la difusión de los hinchas argentinos.
Durante su visita, Scarso compartió contenido en redes sociales y explicó que el objetivo del viaje era concretar ese encuentro que venía esperando desde hacía tiempo. El fenómeno alrededor de Payne no deja de crecer: su popularidad en Instagram pasó de cifras bajas a superar los 5 millones de seguidores, impulsado por la repercusión generada en Argentina.
El esperado encuentro finalmente se dio en Miami, donde ambos se conocieron cara a cara y registraron el momento en videos que rápidamente se difundieron en internet. Payne se mostró agradecido por la atención recibida y destacó el impacto que tuvo todo este fenómeno en su vida y en la visibilidad del fútbol de Nueva Zelanda.
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