Qué dijo Tim Payne sobre River y Boca de cara al Mundial 2026

Durante su visita, Scarso compartió contenido en redes sociales y explicó que el objetivo del viaje era concretar ese encuentro que venía esperando desde hacía tiempo. El fenómeno alrededor de Payne no deja de crecer: su popularidad en Instagram pasó de cifras bajas a superar los 5 millones de seguidores, impulsado por la repercusión generada en Argentina.

El esperado encuentro finalmente se dio en Miami, donde ambos se conocieron cara a cara y registraron el momento en videos que rápidamente se difundieron en internet. Payne se mostró agradecido por la atención recibida y destacó el impacto que tuvo todo este fenómeno en su vida y en la visibilidad del fútbol de Nueva Zelanda.