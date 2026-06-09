Independiente Rivadavia habló sobre el interés de Boca por Sebastián Villa: qué dijeron
Desde la dirigencia mendocina aseguraron que no recibieron llamados del Xeneize por el delantero colombiano, aunque reconocieron que su continuidad no está garantizada.
Mientras Boca trabaja en la conformación de su plantel para afrontar la segunda mitad de la temporada, uno de los nombres que volvió a aparecer en la órbita del club es el de Sebastián Villa. El delantero colombiano atraviesa un gran presente en Independiente Rivadavia y, según diferentes versiones, figura entre los futbolistas que interesan en La Ribera para reforzar el ataque del equipo que conducirá Rodolfo Arruabarrena.
Sin embargo, desde Mendoza salieron a aclarar cuál es la situación actual. Agustín Vila, dirigente de la Lepra, aseguró que hasta el momento no existieron contactos formales entre ambas instituciones para iniciar una negociación. En declaraciones brindadas al programa Modo Mundial, el directivo explicó que la dirigencia mendocina no recibió ningún tipo de comunicación por parte de Boca para consultar condiciones o avanzar por el pase del atacante.
“Nosotros, particularmente los dirigentes, no hemos hablado nunca con la gente de Boca”, sostuvo Vila al referirse a las versiones que vinculan nuevamente al colombiano con el conjunto azul y oro. La frase dejó en claro que, al menos oficialmente, todavía no hubo movimientos concretos por parte del club porteño.
El dirigente también aprovechó la oportunidad para destacar el crecimiento que tuvo Villa desde su llegada a Independiente Rivadavia. Según explicó, la institución realizó una apuesta importante cuando decidió incorporarlo y hoy disfruta de los resultados deportivos que generó esa decisión. “El presidente dijo el otro día que salía 10 millones de dólares, pasaron muchos campeonatos y Boca se dio cuenta que había dejado ir al mejor jugador que tenían en ese momento. Con Sebastián hicimos una apuesta en su momento, puso lo que había que poner para traerlo, rindió cuentas en la Justicia y ahora resulta que todos se acuerdan que existía Sebastián”, afirmó.
Consultado sobre la posibilidad de que Boca haya intentado acercarse directamente al jugador o a su entorno, Vila reconoció que no cuenta con información al respecto. No obstante, dejó una frase que llamó la atención al referirse a esa posibilidad: “Desconozco si se comunicaron directamente con el jugador, lo cual sería raro, porque creo que en el fútbol se hacen las cosas de otra forma, pero no me sorprendería”.
Más allá de la falta de contactos oficiales, en Independiente Rivadavia son conscientes de que retener al delantero no será una tarea sencilla. Su rendimiento despertó el interés de varios clubes y la dirigencia sabe que una oferta importante podría modificar rápidamente el escenario. Por eso, aunque no existe una negociación abierta, el futuro del atacante sigue siendo una incógnita.
“Va a ser difícil retener a Villa; es un jugador extremadamente completo, son esos jugadores ganadores, no se consigue siempre, a donde va gana, para el club es importantísimo y muy importante para nosotros. A veces hay que ponderar los intereses de los jugadores”, concluyó Vila.
Con el mercado de pases cada vez más cerca, el nombre del extremo cafetero promete convertirse en uno de los más mencionados del fútbol argentino. Boca observa de cerca su situación y en Mendoza saben que mantenerlo en el plantel podría transformarse en un desafío cada vez más complicado.
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