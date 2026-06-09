Independiente Rivadavia habló sobre el interés de Boca por Sebastián Villa: qué dijeron

Consultado sobre la posibilidad de que Boca haya intentado acercarse directamente al jugador o a su entorno, Vila reconoció que no cuenta con información al respecto. No obstante, dejó una frase que llamó la atención al referirse a esa posibilidad: “Desconozco si se comunicaron directamente con el jugador, lo cual sería raro, porque creo que en el fútbol se hacen las cosas de otra forma, pero no me sorprendería”.

sebastian villa boca

Más allá de la falta de contactos oficiales, en Independiente Rivadavia son conscientes de que retener al delantero no será una tarea sencilla. Su rendimiento despertó el interés de varios clubes y la dirigencia sabe que una oferta importante podría modificar rápidamente el escenario. Por eso, aunque no existe una negociación abierta, el futuro del atacante sigue siendo una incógnita.

“Va a ser difícil retener a Villa; es un jugador extremadamente completo, son esos jugadores ganadores, no se consigue siempre, a donde va gana, para el club es importantísimo y muy importante para nosotros. A veces hay que ponderar los intereses de los jugadores”, concluyó Vila.

Con el mercado de pases cada vez más cerca, el nombre del extremo cafetero promete convertirse en uno de los más mencionados del fútbol argentino. Boca observa de cerca su situación y en Mendoza saben que mantenerlo en el plantel podría transformarse en un desafío cada vez más complicado.