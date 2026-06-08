Arruabarrena ya arma su nuevo Boca: quiénes integrarán el cuerpo técnico del Vasco

Roberti, por su parte, también acumula una extensa trayectoria junto al entrenador. Su conocimiento de los métodos de trabajo de Arruabarrena y la experiencia adquirida en diferentes ligas del mundo fueron factores determinantes para que vuelva a integrar el proyecto.

El hombre de Boca Predio que podría sumarse al CT del Vasco Arruabarrena

Sin embargo, la estructura podría sumar un nombre adicional con fuerte presencia dentro del club. Mauro Navas aparece como una de las principales alternativas para incorporarse al nuevo cuerpo técnico. Actualmente trabaja en Boca Predio como entrenador de la Novena División y mantiene una excelente relación con el Vasco desde hace varios años.

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Navas ya compartió tareas con Arruabarrena durante su anterior paso por Boca y posteriormente volvió a trabajar junto a él en Al-Wasl, en Emiratos Árabes Unidos. Esa experiencia conjunta y el conocimiento profundo que posee sobre la realidad del fútbol juvenil xeneize lo convierten en un candidato ideal para sumarse al proyecto.

Por ahora no está definido cuál sería exactamente su función ni si abandonaría definitivamente sus responsabilidades en las divisiones inferiores. Sin embargo, su nombre figura entre las opciones más firmes para completar el grupo de colaboradores.

Con una estructura de trabajo consolidada y varios hombres de confianza a su lado, el exlateral izquierdo prepara su retorno al club de la Ribera con la intención de iniciar una nueva etapa competitiva. Mientras los hinchas esperan la confirmación oficial, el armado del cuerpo técnico ya muestra las primeras señales de cómo será el proyecto que buscará devolver al equipo a los primeros planos del fútbol argentino y continental.