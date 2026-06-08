Arruabarrena ya arma su nuevo Boca: quiénes integrarán el cuerpo técnico del Vasco
Mientras se ultiman los detalles para oficializar su regreso al club, el entrenador ya tiene definido gran parte del equipo de trabajo que lo acompañará en su segunda etapa en la institución.
La vuelta de Rodolfo Arruabarrena a Boca está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. Con las negociaciones avanzadas y un acuerdo prácticamente cerrado para que asuma como entrenador hasta diciembre de 2027, el Vasco ya comenzó a delinear la estructura que lo acompañará durante su segundo ciclo al frente del equipo de La Ribera.
La intención de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme es que el nuevo cuerpo técnico se encuentre trabajando en el predio de Ezeiza antes del inicio formal de la pretemporada, programada para el próximo 18 de junio. Por eso, además de resolver cuestiones contractuales, ya se trabaja en la conformación definitiva del grupo que acompañará al entrenador.
Entre los nombres confirmados aparecen dos colaboradores históricos de Arruabarrena: Diego Markic será nuevamente uno de sus ayudantes de campo, mientras que Gustavo Roberti continuará desempeñándose como preparador físico. Ambos formaron parte de su primera experiencia en Boca entre 2014 y 2016 y luego lo acompañaron en sus diferentes desafíos internacionales.
La relación entre el Vasco y Markic se fortaleció con el paso de los años. Juntos compartieron experiencias en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Egipto, consolidando una sociedad profesional basada en la confianza mutua. Incluso, el ex futbolista mantiene una fuerte identificación con Boca y suele recordar públicamente aquella etapa en la institución.
Roberti, por su parte, también acumula una extensa trayectoria junto al entrenador. Su conocimiento de los métodos de trabajo de Arruabarrena y la experiencia adquirida en diferentes ligas del mundo fueron factores determinantes para que vuelva a integrar el proyecto.
El hombre de Boca Predio que podría sumarse al CT del Vasco Arruabarrena
Sin embargo, la estructura podría sumar un nombre adicional con fuerte presencia dentro del club. Mauro Navas aparece como una de las principales alternativas para incorporarse al nuevo cuerpo técnico. Actualmente trabaja en Boca Predio como entrenador de la Novena División y mantiene una excelente relación con el Vasco desde hace varios años.
Navas ya compartió tareas con Arruabarrena durante su anterior paso por Boca y posteriormente volvió a trabajar junto a él en Al-Wasl, en Emiratos Árabes Unidos. Esa experiencia conjunta y el conocimiento profundo que posee sobre la realidad del fútbol juvenil xeneize lo convierten en un candidato ideal para sumarse al proyecto.
Por ahora no está definido cuál sería exactamente su función ni si abandonaría definitivamente sus responsabilidades en las divisiones inferiores. Sin embargo, su nombre figura entre las opciones más firmes para completar el grupo de colaboradores.
Con una estructura de trabajo consolidada y varios hombres de confianza a su lado, el exlateral izquierdo prepara su retorno al club de la Ribera con la intención de iniciar una nueva etapa competitiva. Mientras los hinchas esperan la confirmación oficial, el armado del cuerpo técnico ya muestra las primeras señales de cómo será el proyecto que buscará devolver al equipo a los primeros planos del fútbol argentino y continental.
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