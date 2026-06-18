La situación de Galarza Fonda en River que repercutió en Paraguay durante el Mundial 2026

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Federico Arias también cuestionó la situación al señalar: “¿Qué mejor que responder a ese comunicado haciendo un buen partido en el Mundial?”. Más adelante insistió: “Pero es una tontería. ¿Dónde está el espíritu de un jugador que dijo: ‘Vamos a pelear la Copa del Mundo’?”.

Por su parte, Carlín Correa planteó una visión diferente y enfocada en la oportunidad que podría representar una buena actuación. “Si él juega y hace un buen partido, va a meter una gran presión. En Argentina los hinchas van a decir: ‘¿Cómo vas a dejar al paraguayo con el Mundialazo que hizo?’”, sostuvo durante el debate radial.

Embed ❌ Matías Galarza estaría con un bajón por no seguir en #RiverPlate y no sería titular ante Turquía



️ @Wilson11G: "Siento una profunda decepción por esta actitud de Galarza. ¿Qué es River en comparación a cumplir el sueño de jugar un Mundial?".



️ "No puede ser que no se… pic.twitter.com/BLbPmYXVyL — Ñanduti (@nanduti) June 17, 2026

El fugaz paso de Galarza Fonda por River

La historia de Galarza Fonda en River tuvo expectativas elevadas desde su llegada. El club invirtió una importante suma de dinero para adquirir parte de su ficha cuando arribó procedente de Talleres junto a Juan Portillo. Sin embargo, nunca logró consolidarse.

Entre la fuerte competencia en el mediocampo y algunos rendimientos irregulares, apenas acumuló 14 encuentros con la camiseta millonaria. Posteriormente fue cedido al Atlanta United de la MLS y ahora su futuro vuelve a estar bajo análisis. Mientras tanto, la Albirroja necesita recuperarse tras su debut adverso y el partido frente a Turquía aparece como una verdadera final para mantener vivas las aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.