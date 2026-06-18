La situación de Galarza Fonda en River que repercutió en Paraguay durante el Mundial 2026
La determinación tomada por el club de Núñez habría generado un fuerte impacto emocional en el futbolista en plena Copa del Mundo. Iba a ser titular ante Turquía.
La participación de Matías Galarza Fonda con la Selección de Paraguay en el Mundial 2026 atraviesa un momento particular. Cuando todo indicaba que el mediocampista tendría una oportunidad desde el arranque en el compromiso frente a Turquía, una decisión comunicada por River terminó generando repercusiones inesperadas.
Según diferentes versiones surgidas en el país vecino, el mensaje difundido por el club argentino habría afectado anímicamente al jugador justo en uno de los momentos más importantes de su carrera. El episodio comenzó cuando el Millonario informó oficialmente que Galarza Fonda no formaría parte de la delegación que viajará a Alicante para realizar la pretemporada.
Además, el comunicado aclaró que el futbolista se reincorporará al grupo de jugadores que no serán considerados una vez finalizada la participación de Paraguay en el Mundial, siempre que Atlanta United no ejecute la opción de compra establecida en el préstamo. La comunicación fue interpretada como una señal clara de que el club no lo tiene dentro de sus planes deportivos para el futuro inmediato.
- La noticia llegó mientras Gustavo Alfaro trabajaba en la conformación del equipo que enfrentará a Turquía por la segunda jornada del Grupo D. Diversos medios paraguayos indicaban que el entrenador analizaba realizar modificaciones luego de la caída frente a Estados Unidos y que Galarza Fonda era uno de los candidatos para ingresar desde el inicio en reemplazo de Damián Bobadilla. También se manejaba la posibilidad de que Isidro Pitta ocupara el lugar de Antonio Sanabria en el ataque.
Sin embargo, la situación generó un amplio debate en Paraguay. En el programa de Rock And Pop Paraguay, varios periodistas discutieron el supuesto impacto que tuvo el comunicado sobre el futbolista. Bruno Pont fue crítico al respecto y expresó: “Esta generación de cristal, hermano querido”. Luego, agregó: “Yo recuerdo antes a jugadores que se enteraban antes de jugar un partido que su papá murió e igual entraban a jugar”.
Federico Arias también cuestionó la situación al señalar: “¿Qué mejor que responder a ese comunicado haciendo un buen partido en el Mundial?”. Más adelante insistió: “Pero es una tontería. ¿Dónde está el espíritu de un jugador que dijo: ‘Vamos a pelear la Copa del Mundo’?”.
Por su parte, Carlín Correa planteó una visión diferente y enfocada en la oportunidad que podría representar una buena actuación. “Si él juega y hace un buen partido, va a meter una gran presión. En Argentina los hinchas van a decir: ‘¿Cómo vas a dejar al paraguayo con el Mundialazo que hizo?’”, sostuvo durante el debate radial.
El fugaz paso de Galarza Fonda por River
La historia de Galarza Fonda en River tuvo expectativas elevadas desde su llegada. El club invirtió una importante suma de dinero para adquirir parte de su ficha cuando arribó procedente de Talleres junto a Juan Portillo. Sin embargo, nunca logró consolidarse.
Entre la fuerte competencia en el mediocampo y algunos rendimientos irregulares, apenas acumuló 14 encuentros con la camiseta millonaria. Posteriormente fue cedido al Atlanta United de la MLS y ahora su futuro vuelve a estar bajo análisis. Mientras tanto, la Albirroja necesita recuperarse tras su debut adverso y el partido frente a Turquía aparece como una verdadera final para mantener vivas las aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.
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