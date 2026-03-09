Gastón Edul peleará en la Velada del Año 6 ante Edu Aguirre, periodista español crítico de Messi
El periodista argentino participará en la Velada del Año 6 de Ibai Llanos y enfrentará al español Edu Aguirre, colega del El Chiringuito y cercano a Cristiano Ronaldo.
Gastón Edul, periodista de TyC Sports y habitual cronista de la Selección argentina, participará en la Velada del Año 6 organizada por Ibai Llanos. El evento se realizará el 25 de julio en Sevilla y lo tendrá enfrentando al español Edu Aguirre, conocido por sus críticas a Lionel Messi.
El evento de boxeo entre creadores de contenido y personalidades del deporte se desarrollará apenas una semana después del final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Tras cubrir la competencia con la Selección argentina, Edul viajará directamente a España para afrontar el desafío. Su rival será Edu Aguirre, periodista español que trabaja en el programa televisivo El Chiringuito. Aguirre suele cubrir la actualidad del Real Madrid y se ha declarado en varias ocasiones crítico de Lionel Messi, además de mantener una relación cercana con Cristiano Ronaldo.
El desafío de Gastón Edul en medio del Mundial 2026
El periodista argentino reconoció que el principal reto será compatibilizar su trabajo durante la Copa del Mundo con la preparación física para el combate. “Estoy muy contento, sobre todo porque es algo que me desafía y me saca de mi zona de confort. Lo más arriesgado es entrenarme durante los dos meses previos, en los que voy a estar en el Mundial”, explicó. En ese sentido, también detalló las exigencias de su rutina durante la cobertura del torneo. “Voy a trabajar entre 16 y 17 horas por día, no se duerme bien ni se come bien, pero el desafío es seguir entrenando”, señaló.
La invitación surgió hace algunos meses, cuando Ibai Llanos visitó Argentina y pasó por la casa del streamer Davo Xeneize. En ese encuentro le comentó a Edul que había un periodista español interesado en enfrentarlo en la Velada del Año. Días después, la propuesta se formalizó y el periodista aceptó participar del evento. “Siempre le dije que sí a los desafíos. Hay que ir al frente en estos casos”, aseguró.
Durante la presentación oficial, Edul también apeló al apoyo del público argentino de cara al combate. “Como dije en la presentación, no hay un solo argentino que diga que no cuando te llaman para representar a tu país. Espero que me banquen”, concluyó en un video difundido por las redes sociales de TyC Sports.
