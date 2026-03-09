Gastón Edul peleará en la Velada del Año 6 ante Edu Aguirre, periodista español crítico de Messi

image

El desafío de Gastón Edul en medio del Mundial 2026

El periodista argentino reconoció que el principal reto será compatibilizar su trabajo durante la Copa del Mundo con la preparación física para el combate. “Estoy muy contento, sobre todo porque es algo que me desafía y me saca de mi zona de confort. Lo más arriesgado es entrenarme durante los dos meses previos, en los que voy a estar en el Mundial”, explicó. En ese sentido, también detalló las exigencias de su rutina durante la cobertura del torneo. “Voy a trabajar entre 16 y 17 horas por día, no se duerme bien ni se come bien, pero el desafío es seguir entrenando”, señaló.