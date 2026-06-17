La sobresaliente actuación de Messi generó polémica en España: "Siempre tiene ayudita"

Además, insistió en que la acción debía haber sido castigada con una expulsión directa y argumentó que cualquier otro futbolista habría recibido una sanción más severa.

Las opiniones continuaron con José Luis Sánchez, quien comenzó destacando el nivel futbolístico exhibido por el argentino antes de centrarse en la polémica. “Lo que hace Messi a punto de cumplir 39 años es extraordinario. Pero la realidad es que tendría que haber sido expulsado. Todos sabemos que si no se hubiera llamado Messi, es roja. A Messi no lo quieren expulsar”, expresó.

Embed ❌ "A MESSI NO lo QUIEREN EXPULSAR".



"ES ROJA... NO es DEBATIBLE".



@JLSanchez78, más rotundo que nunca tras el hat-trick del argentino. pic.twitter.com/P1JLZAqxha — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 17, 2026

El periodista español profundizó aún más su postura al considerar que la jugada no admite interpretaciones diferentes. Según su análisis, la sanción correcta era la expulsión inmediata y la continuidad del futbolista en el campo modificó el desarrollo del encuentro.

“Estaríamos hablando de que era expulsado en el primer tiempo y se habría quedado con un gol, no con tres. Es una altura peligrosa, es un impacto total. No lo quieren expulsar”, sentenció durante el debate televisivo.

Las declaraciones generaron una fuerte repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios se dividieron entre quienes respaldaban el análisis de los periodistas y quienes entendían que la acción no justificaba una tarjeta roja. Como suele ocurrir cuando la "Pulga" es protagonista, la discusión trascendió rápidamente las fronteras españolas y se convirtió en tema de conversación en distintos países.