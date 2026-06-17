La sobresaliente actuación de Messi generó polémica en España: "Siempre tiene ayudita"
Mientras gran parte del mundo celebró el triplete frente a Argelia, algunos periodistas españoles pusieron el foco en una acción polémica del primer tiempo.
El estreno de Lionel Messi en el Mundial 2026 fue prácticamente perfecto. El capitán argentino convirtió los tres goles de la victoria frente a Argelia, alcanzó una marca histórica en la Copa del Mundo y volvió a recibir elogios desde distintos sectores del ambiente futbolístico internacional. Sin embargo, no todas las reacciones fueron favorables.
En España surgieron voces críticas que eligieron enfocarse en una jugada puntual ocurrida durante el encuentro. La controversia tomó fuerza durante una emisión del programa televisivo El Chiringuito, donde varios de sus panelistas analizaron una acción producida en la primera etapa del partido.
En esa jugada, Messi disputó una pelota con el defensor argelino Aissa Mandi y terminó impactándolo en una acción que rápidamente generó opiniones divididas. Aunque el árbitro polaco Szymon Marciniak decidió no sancionar la jugada con una expulsión, algunos integrantes del programa consideraron que el capitán argentino debió haber visto la tarjeta roja.
En El Chiringuito de España estaban destrozados: denunciaron robo
El debate ocupó buena parte de la discusión posterior al encuentro y contrastó con los elogios que el rosarino recibió en la mayoría de los medios internacionales. Uno de los más críticos fue Edu Aguirre, quien cuestionó la decisión arbitral y sostuvo que existió una diferencia de criterio por tratarse de Messi. “Messi siempre tiene alguna ayudita”, afirmó durante el programa.
Además, insistió en que la acción debía haber sido castigada con una expulsión directa y argumentó que cualquier otro futbolista habría recibido una sanción más severa.
Las opiniones continuaron con José Luis Sánchez, quien comenzó destacando el nivel futbolístico exhibido por el argentino antes de centrarse en la polémica. “Lo que hace Messi a punto de cumplir 39 años es extraordinario. Pero la realidad es que tendría que haber sido expulsado. Todos sabemos que si no se hubiera llamado Messi, es roja. A Messi no lo quieren expulsar”, expresó.
El periodista español profundizó aún más su postura al considerar que la jugada no admite interpretaciones diferentes. Según su análisis, la sanción correcta era la expulsión inmediata y la continuidad del futbolista en el campo modificó el desarrollo del encuentro.
“Estaríamos hablando de que era expulsado en el primer tiempo y se habría quedado con un gol, no con tres. Es una altura peligrosa, es un impacto total. No lo quieren expulsar”, sentenció durante el debate televisivo.
Las declaraciones generaron una fuerte repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios se dividieron entre quienes respaldaban el análisis de los periodistas y quienes entendían que la acción no justificaba una tarjeta roja. Como suele ocurrir cuando la "Pulga" es protagonista, la discusión trascendió rápidamente las fronteras españolas y se convirtió en tema de conversación en distintos países.
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