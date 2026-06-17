Mundial 2026: el planchazo de Lionel Messi a Mandi que Argelia reclamó como expulsión
Crece la controversia en el Mundial 2026 por una dura entrada de Lionel Messi sobre Aïssa Mandi. El capitán argentino zafó de la tarjeta roja directa.
El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 dejó mucha tela para cortar tras la victoria. La gran polémica del encuentro llegó cuando Lionel Messi cometió chocó con el defensor africano Aïssa Mandi, usando los tapones con el gemelo, lo que desató un reclamo generalizado de toda Argelia.
La polémica jugada de Lionel Messi con Mandi en el Mundial 2026
La acción ocurrió específicamente en el minuto 31 de la primera etapa, en un momento donde el experimentado zaguero del Lille intentaba eludir la presión del astro del Inter de Miami. En su afán e intensidad por recuperar la pelota para el conjunto nacional, el diez argentino terminó impactando de lleno contra la pierna del adversario.
Aunque el capitán de la albiceleste pidió disculpas inmediatamente de manera consciente al notar la gravedad del golpe, toda la delegación africana exigió la tarjeta roja de forma unánime dentro de la cancha.
IMPORTANTE: La inesperada reacción de Marcelo Gallardo al golazo de Lionel Messi en el Mundial 2026
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Decisión arbitral: Tanto el criterio del árbitro principal como el sistema tecnológico del VAR interpretaron de manera silenciosa que la acción no alcanzó la categoría de conducta violenta, determinando que fue un choque fortuito propio de la fricción del juego.
Actuación estelar: Más allá de este fuerte susto reglamentario, el atacante brilló por completo en la jornada deportiva al marcar tres goles históricos que sellaron el triunfo, alcanzando así las 16 anotaciones en su historia personal dentro de las Copas del Mundo.
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