La sorpresiva confesión de Daniel Osvaldo: "Ojalá me hubiera dirigido Marcelo Gallardo"

"El Muñeco Gallardo, ojalá no hubiese sido de River. Y ojalá me hubiera dirigido, creo que hacía 20 goles por partido", confesó Osvaldo justo en la previa al Superclásico del próximo sábado, generando entre sorpresa y risas en el piso.

En charla con Yeyo De Grogorio, el exfutbolista, continuó elogiando a Gallardo y agregó: "De lo que se ve desde afuera, parece que a los jugadores los hace rendir al máximo. Muchos jugadores con él estuvieron al tope de sus capacidades".

daniel osvaldo marcelo gallardo

En la misma entrevista, Osvaldo fue consultado por el técnico que le hubiese gustado y el que no. "¿Puedo pedir cualquiera? Me hubiese encantado ser dirigido por Ancelotti. Y el que no me hubiese gustado es obvio, pero no lo voy a mencionar porque no lo conoce nadie", sentenció.

A juzgar por cómo lo dijo y por viajes declaraciones de "Dani Stone", en las redes sociales enseguida hipotetizaron sobre de quién se trataba: aseguran que sería Guillermo Barros Schelotto, el último DT que lo tuvo en Boca.

Meses atrás, el propio exgoleador aseguró que nunca se hubiese ido del "Xeneize" de no ser por aquel cortocircuito con el Mellizo tras un partido ante Nacional de Uruguay, donde una vez consumado el empate, Osvaldo prendió un cigarrillo en el vestuario lo que desató una fuerte pelea con el "Mellizo".