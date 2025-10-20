La sorpresiva sanción a Leandro Paredes que nadie vio y preocupa a Boca antes del Superclásico

La situación de Paredes con Dóvalo recuerda un episodio similar vivido semanas atrás, en la derrota ante Defensa y Justicia. En aquel partido, el volante protestó airadamente contra el árbitro Jorge Baliño, a quien le recriminó demoras en el juego: “Dale, la p... madre, estás pelotudeando”, se lo escuchó decir en la transmisión alternativa. En esa ocasión, Baliño no lo sancionó porque no escuchó el insulto en medio del ruido del estadio, y el hecho quedó como una muestra más del temperamento del exjugador de la Roma y la Juventus.