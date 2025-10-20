La sorpresiva sanción a Leandro Paredes que nadie vio y preocupa a Boca antes del Superclásico
Pablo Dóvalo informó una sanción al volante que no se percibió en la cancha ni en la transmisión. El campeón del mundo llegó a la cuarta amarilla y quedó al borde de la suspensión.
Boca recibió este lunes una noticia inesperada luego de la derrota ante Belgrano: Leandro Paredes fue amonestado sin que nadie lo notara en el partido, y la sanción, informada recién en el parte arbitral oficial, lo deja al límite de una suspensión justo antes del Superclásico frente a River.
El hecho ocurrió sobre el cierre del primer tiempo, cuando el campeón del mundo cometió una falta sobre Lucas Passerini. Según el informe del árbitro Pablo Dóvalo, el mediocampista fue amonestado en ese momento. Sin embargo, la tarjeta nunca se vio en la transmisión ni fue advertida por los presentes en La Bombonera.
Recién este lunes, al publicarse el parte oficial del encuentro, Boca tomó conocimiento de la sanción. De esta manera, el mediocampista suma su cuarta amarilla en el Torneo Clausura, tras las recibidas ante Huracán, Aldosivi y Central Córdoba.
En capilla: el dilema de Leandro Paredes y Boca antes del Superclásico
El reglamento es claro: al acumular cinco amarillas, un jugador debe cumplir una fecha de suspensión. Con dos partidos antes del choque ante River —Barracas Central y Estudiantes de La Plata—, Boca enfrenta un dilema. Si Paredes ve una tarjeta más en cualquiera de esos compromisos, se perderá el Superclásico. El panorama se complica aún más porque Lautaro Di Lollo también acumula cuatro amonestaciones y se encuentra en la misma situación.
La situación de Paredes con Dóvalo recuerda un episodio similar vivido semanas atrás, en la derrota ante Defensa y Justicia. En aquel partido, el volante protestó airadamente contra el árbitro Jorge Baliño, a quien le recriminó demoras en el juego: “Dale, la p... madre, estás pelotudeando”, se lo escuchó decir en la transmisión alternativa. En esa ocasión, Baliño no lo sancionó porque no escuchó el insulto en medio del ruido del estadio, y el hecho quedó como una muestra más del temperamento del exjugador de la Roma y la Juventus.
Con esta nueva amarilla, Paredes queda bajo la lupa, y Boca deberá manejar con cuidado los próximos partidos para evitar perder a uno de sus referentes justo en la previa del duelo más importante del semestre ante River.
