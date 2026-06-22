La tajante respuesta de Kylian Mbappé: "¿Quién es mejor entre vos, Haaland, Kane y Messi?"
El capitán francés destacó la vigencia del argentino, relativizó la carrera por los récords individuales y aseguró que su única obsesión es volver a conquistar la Copa del Mundo.
A pocas horas de afrontar un nuevo compromiso en el Mundial 2026, Kylian Mbappé dejó una de las declaraciones más resonantes de la jornada al referirse a Lionel Messi y a la lucha por convertirse en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo. Lejos de alimentar comparaciones o rivalidades, la estrella de Francia reconoció la dimensión del capitán argentino y sostuvo que continúa persiguiéndolo en una carrera que, por ahora, tiene a la Pulga en ventaja.
Durante una conferencia de prensa realizada en Filadelfia, en la previa del encuentro frente a Irak por la segunda fecha del Grupo de Francia, el delantero fue consultado por la actuación de Messi en el debut de Argentina y por el impacto que tuvo su triplete frente a Argelia. El rosarino alcanzó los 16 goles en Mundiales e igualó el histórico registro del alemán Miroslav Klose, una marca que durante más de una década parecía inalcanzable.
Mbappé no esquivó el tema y respondió con admiración hacia el argentino: “Ya sabía que Leo iba a marcar, porque siempre marca. Yo corro de atrás. Voy a tratar de seguir marcando para ayudar a mi equipo y si lo hago me acercaré al récord, pero lo más importante para mí es ganar la Copa del Mundo”. La frase reflejó claramente cuál es la prioridad del atacante francés, que busca repetir la consagración obtenida en Rusia 2018.
Actualmente, el delantero suma 14 tantos en Mundiales distribuidos en tres ediciones diferentes. Después de marcar cuatro goles en 2018 y ocho en Qatar 2022, ya lleva dos conversiones en la presente Copa del Mundo tras su actuación frente a Senegal. Esa cifra lo mantiene cerca de los registros históricos, aunque el propio futbolista insistió en que no está concentrado en las estadísticas individuales.
La conferencia también incluyó una comparación con otros goleadores de la actualidad como Harry Kane y Erling Haaland, quienes comenzaron el torneo con un gran rendimiento. Sin embargo, Mbappé volvió a destacar a Messi y también incluyó a Cristiano Ronaldo en la conversación: “Messi es el mejor jugador, junto con Cristiano, eso está claro. Yo intento ayudar a mi equipo a ganar otro Mundial. Lo demás son debates para los periodistas. De momento no pienso en Haaland; quizá ellos piensen en nosotros, pero yo pienso en Irak”.
El futbolista del Real Madrid profundizó luego sobre la admiración que siente por el campeón del mundo argentino y dejó en claro que no considera necesario compararse constantemente con él. “Messi ha demostrado lo que hemos visto, eso es un debate para la gente, es bueno, pero no es una cosa que está en mi cabeza. Lo que quiero es llevar el trofeo a casa”, aseguró.
Además, sorprendió cuando fue consultado sobre la posibilidad de mantenerse en la élite hasta una edad similar a la de Messi. Entre risas, respondió: “No estaré aquí cuando cumpla 40 años, ya me habrán echado antes. No hago planes de futuro, solo pienso en el momento presente, en disfrutar del Mundial”. Con esa filosofía, la Tortuga se enfoca exclusivamente en el próximo desafío de su selección, mientras la carrera por los récords sigue escribiendo nuevos capítulos.
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