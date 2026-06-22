La tajante respuesta de Kylian Mbappé: "¿Quién es mejor entre vos, Haaland, Kane y Messi?"

La conferencia también incluyó una comparación con otros goleadores de la actualidad como Harry Kane y Erling Haaland, quienes comenzaron el torneo con un gran rendimiento. Sin embargo, Mbappé volvió a destacar a Messi y también incluyó a Cristiano Ronaldo en la conversación: “Messi es el mejor jugador, junto con Cristiano, eso está claro. Yo intento ayudar a mi equipo a ganar otro Mundial. Lo demás son debates para los periodistas. De momento no pienso en Haaland; quizá ellos piensen en nosotros, pero yo pienso en Irak”.

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El futbolista del Real Madrid profundizó luego sobre la admiración que siente por el campeón del mundo argentino y dejó en claro que no considera necesario compararse constantemente con él. “Messi ha demostrado lo que hemos visto, eso es un debate para la gente, es bueno, pero no es una cosa que está en mi cabeza. Lo que quiero es llevar el trofeo a casa”, aseguró.

Además, sorprendió cuando fue consultado sobre la posibilidad de mantenerse en la élite hasta una edad similar a la de Messi. Entre risas, respondió: “No estaré aquí cuando cumpla 40 años, ya me habrán echado antes. No hago planes de futuro, solo pienso en el momento presente, en disfrutar del Mundial”. Con esa filosofía, la Tortuga se enfoca exclusivamente en el próximo desafío de su selección, mientras la carrera por los récords sigue escribiendo nuevos capítulos.