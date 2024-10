La tremenda banca de Darío Benedetto a Fernando Gago en México tras llegar a Boca

"Lo de Fernando es especial. Para nosotros que somos hinchas de Boca, es muy importante que él tenga esta posibilidad. Ya la tuvo como jugador y ahora como técnico, estoy seguro de que cumplirá uno de sus sueños", expresó el atacante en una entrevista con TV Azteca Deportes.

bendetto sobre gago.mp4

El delantero, actualmente en el Querétaro mexicano, también se refirió al contexto en el que el DT dejó al Rebaño Sagrado. Según "Pipa", la situación fue desencadenada por el interés del club que preside Juan Román Riquelme: "Si hubiera sido otro equipo el que lo buscara, no creo que se hubiera ido de Chivas, pero Boca es diferente. Para nosotros, que somos hinchas, es algo muy especial", sostuvo.

Finalmente, uno de los goleadores más importantes del último tiempo en el club de La Ribera elogió a sus excompañeros y confía en que Gago logrará cosas importantes al frente del equipo: "Con el plantel que tiene Boca, Fernando podrá hacer grandes cosas. Entiendo su decisión de ir al club y le deseo lo mejor", concluyó, quien dejó en claro que, a pesar de la distancia, sigue muy pendiente del club de sus amores.

fernando gago.jpg

La salida de Darío Benedetto de Boca

“Hay ciclos que se cumplen y el mío ya está cumplido. Se lo planteé de esa manera a los dirigentes. Por eso mi salida de Boca y estoy muy agradecido con todos”, comenzó diciéndole a TyC Sports.

El centrodelantero explicó cómo fue su encuentro con el presidente: "Nos juntamos con Román, hablamos en persona. Nos juntamos en el predio. Se dio una salida como cuando yo llegué. Ahí le dije ‘Román, extraño Boca, estoy extrañando, llamá a mi representante y arreglá’. Así se dio la salida también”.

"Fui a hablar, le dije que me diera una mano, que necesitaba minutos. Me siento bien para jugar, tengo 34 años, pero me siento bien. Entendía que mi ciclo en Boca estaba cumplido y si me podía dar una mano, porque yo entendía que el técnico no me podía dar los minutos que necesitaba. Él me dijo que me quería mucho”, cerró