La tremenda falta por la que Robert Sánchez fue expulsado en Manchester United vs. Chelsea

Con la roja, el cambio era una obligación para darle lugar a Jorgensen, pero Maresca hizo más. No solo sacrificó a Estevao para el ingreso del arquero, sino que también sacó de la cancha a Pedro Netopara colocar un tercer central y reforzar la zona defensiva.

Al ya llamativo movimiento del entrenador italiano se le sumó un condimento más.

Y es que después del 1-0, anotado por Bruno Fernandes, Maresca llamó a otro hombre del banco y colocó su tercer cambio cuando apenas iban 20 minutos de juego.

Puso a Andrey Santos y sacó a Cole Palmer, su mejor hombre en ofensiva, aún con más de 80 minutos por delante en el Teatro de los Sueños.

Al cierre del primer tiempo, las estadísticas del partido entre Man. United y Chelsea por la Premier League: