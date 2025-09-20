La tremenda falta por la que Robert Sánchez fue expulsado en Manchester United vs. Chelsea
El arquero español salió lejos, a destiempo y bajó a Mbeumo afuera del área y recibió roja directa.
Este sábado, Robert Sánchez, arquero del Chelsea, no alcanzó a jugar ni cuatro minutos en la visita al Manchester United por la Premier League de Inglaterra.
El portero español recibió cartulina roja por una fea infracción sobre el delantero Bryan Mbeumo, exactamente a los 3:47 minutos de juego.
En el primer acercamiento de los Diablos Rojos, Mbeumo quedó de frente al arco de Sánchez y con pelota dominada.
Ante la inminente situación de gol, el arquero salió apresurado y terminó cometiendo una dura infracción cuando el camerunés la punteó y se iba solo para el gol.
Con la roja, el cambio era una obligación para darle lugar a Jorgensen, pero Maresca hizo más. No solo sacrificó a Estevao para el ingreso del arquero, sino que también sacó de la cancha a Pedro Netopara colocar un tercer central y reforzar la zona defensiva.
Al ya llamativo movimiento del entrenador italiano se le sumó un condimento más.
Y es que después del 1-0, anotado por Bruno Fernandes, Maresca llamó a otro hombre del banco y colocó su tercer cambio cuando apenas iban 20 minutos de juego.
Puso a Andrey Santos y sacó a Cole Palmer, su mejor hombre en ofensiva, aún con más de 80 minutos por delante en el Teatro de los Sueños.
Al cierre del primer tiempo, las estadísticas del partido entre Man. United y Chelsea por la Premier League:
- Posesión: Man. United 62% vs Chelsea38%.
- Tiros al arco: Man. United 10 vs Chelsea2.
- Fouls cometidos: Man. United 6 vs Chelsea 7.
- Pases correctos: Man. United 221 vs Chelsea 122.
- Pases incorrectos: Man. United 52 vs Chelsea 32.
- Recuperaciones: Man. United 14 vs Chelsea 2.
- Tarjetas amarillas: Man. United 2 vs Chelsea 2.
- Tarjetas rojas: Man. United 1 vs Chelsea1.
- Tiros libres: Man. United 1 vs Chelsea 0.
