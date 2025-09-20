Enzo Maresca metió tres cambios en los primeros 20 minutos de Manchester United vs Chelsea

El encuentro comenzó con ritmo intenso y apenas a los 4 minutos, el arquero de Chelsea, Robert Sánchez, fue expulsado tras cometer una infracción como último hombre ante Mbeumo, un hecho que desordenó por completo la estrategia de los Blues. La roja obligaba a un cambio inmediato para que Jorgensen ingresara, pero Maresca fue más allá. No solo reemplazó a Estevao para dar lugar al arquero, sino que además retiró del campo a Pedro Neto para sumar un tercer central y fortalecer la defensa, un planteo defensivo que sorprendió a propios y extraños.