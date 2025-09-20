Enzo Maresca metió tres cambios en los primeros 20 minutos de Manchester United vs Chelsea
El entrenador del Chelsea revolucionó el partido desde el inicio, realizando modificaciones insólitas que alteraron la estrategia de los Blues.
Manchester United domina a Chelsea en Old Trafford en la quinta fecha de la Premier League 2025/26, pero el partido dejó un hecho insólito: Enzo Maresca realizó tres modificaciones en apenas 20 minutos del primer tiempo, algo que no se ve todos los días en la élite del fútbol inglés.
El encuentro comenzó con ritmo intenso y apenas a los 4 minutos, el arquero de Chelsea, Robert Sánchez, fue expulsado tras cometer una infracción como último hombre ante Mbeumo, un hecho que desordenó por completo la estrategia de los Blues. La roja obligaba a un cambio inmediato para que Jorgensen ingresara, pero Maresca fue más allá. No solo reemplazó a Estevao para dar lugar al arquero, sino que además retiró del campo a Pedro Neto para sumar un tercer central y fortalecer la defensa, un planteo defensivo que sorprendió a propios y extraños.
La sorpresa no terminó allí. Tras la apertura del marcador por Bruno Fernandes, Maresca volvió al banco y decidió realizar su tercer cambio antes de cumplirse los 20 minutos de juego. Cole Palmer, quien era hasta ese momento el hombre más incisivo del United en ofensiva, dejó su lugar a Andrey Santos, una decisión que dejó a todos perplejos dado que aún restaban más de 80 minutos en el Teatro de los Sueños y el equipo ya estaba en ventaja.
La reacción de los jugadores también fue un capítulo aparte: mientras algunos se mostraban sorprendidos por la rapidez y audacia de los cambios, otros se adaptaron rápidamente a la nueva disposición táctica. Los hinchas vivieron momentos de incertidumbre y tensión, sin terminar de comprender si Maresca buscaba reforzar la defensa o marcar un mensaje claro.
