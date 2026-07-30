La UEFA amenaza con boicotear a la FIFA si Infantino avanza con su proyecto: "La Copa del Mundo..."

La principal preocupación de la UEFA pasa por la posible influencia de capitales privados en las decisiones deportivas. Según entienden desde Europa, la entrada de inversores podría modificar aspectos esenciales del deporte, desde los calendarios hasta los formatos de competencia: "Cada decisión sobre el futuro del fútbol dejaría de responder a lo que beneficia al deporte y comenzaría a responder a lo que beneficia a los accionistas", advirtieron.

Como consecuencia, la UEFA dejó sobre la mesa una amenaza sin precedentes: ninguna selección europea participará en torneos de la FIFA mientras el proyecto siga en pie. "Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas permanezcan vigentes, a menos que sean abandonadas por completo y existan garantías vinculantes de que nunca volverán a plantearse", sostuvo el organismo.

Por último, el comunicado concluyó con una frase que resume la postura europea: "Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así".

Mientras tanto, desde la FIFA sostienen que la creación de FIFA Forward Enterprise permitirá incrementar la inversión en el desarrollo del fútbol y ampliar el financiamiento para sus 211 asociaciones miembro. Sin embargo, el enfrentamiento ya está planteado y amenaza con abrir una de las mayores crisis institucionales en la historia del deporte.