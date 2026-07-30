La UEFA amenaza con boicotear a la FIFA si Infantino avanza con su proyecto: "La Copa del Mundo..."
Las 55 federaciones que integran el organismo rechazaron de manera unánime el plan de reestructuración comercial impulsado por Gianni Infantino.
La tensión entre la UEFA y la FIFA alcanzó su punto máximo. El organismo que preside Aleksander Ceferin emitió un durísimo comunicado contra Gianni Infantino y amenazó con boicotear todas las competencias organizadas por la entidad si prospera el proyecto de reestructuración comercial que pretende impulsar el presidente del ente madre.
La propuesta contempla la creación de una nueva empresa, denominada FIFA Forward Enterprise, que pasaría a administrar los principales activos comerciales del organismo, incluidos la Copa del Mundo, el Mundial de Clubes y otros torneos internacionales. Además, el plan contempla la venta de entre un 20% y un 30% de participación a inversores privados. La respuesta de la UEFA fue inmediata y contundente. A través de un comunicado firmado por sus 55 asociaciones miembro, expresó un rechazo "unánime e inequívoco" a la iniciativa.
"La Copa del Mundo no puede considerarse un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta", afirmó el organismo europeo.
La UEFA también cuestionó las formas en las que se gestó el proyecto y acusó a la FIFA de haber actuado sin transparencia: "Es irresponsable e indefendible que esta propuesta haya sido concebida en secreto y llevada al borde de su aprobación sin una consulta significativa. Esto representa una profunda falta de liderazgo y una abdicación del deber de la FIFA como garante del fútbol mundial", señalaron.
El comunicado fue todavía más allá y denunció una supuesta presión sobre las federaciones nacionales para aceptar el proyecto: "Las asociaciones miembro se enfrentan a un ultimátum: aceptar la toma irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o asumir las consecuencias. No se trata de una decisión democrática, sino de un acto de coerción indigno de una institución encargada de gestionar el fútbol mundial", agregaron.
La principal preocupación de la UEFA pasa por la posible influencia de capitales privados en las decisiones deportivas. Según entienden desde Europa, la entrada de inversores podría modificar aspectos esenciales del deporte, desde los calendarios hasta los formatos de competencia: "Cada decisión sobre el futuro del fútbol dejaría de responder a lo que beneficia al deporte y comenzaría a responder a lo que beneficia a los accionistas", advirtieron.
Como consecuencia, la UEFA dejó sobre la mesa una amenaza sin precedentes: ninguna selección europea participará en torneos de la FIFA mientras el proyecto siga en pie. "Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas permanezcan vigentes, a menos que sean abandonadas por completo y existan garantías vinculantes de que nunca volverán a plantearse", sostuvo el organismo.
Por último, el comunicado concluyó con una frase que resume la postura europea: "Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así".
Mientras tanto, desde la FIFA sostienen que la creación de FIFA Forward Enterprise permitirá incrementar la inversión en el desarrollo del fútbol y ampliar el financiamiento para sus 211 asociaciones miembro. Sin embargo, el enfrentamiento ya está planteado y amenaza con abrir una de las mayores crisis institucionales en la historia del deporte.
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