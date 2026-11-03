La última bala: River tiene un único camino para clasificarse a la Copa Libertadores 2027
El Millonario quedó sin posibilidades de acceder al máximo torneo continental a través de la Tabla Anual y ahora depende de consagrarse campeón del Torneo Clausura.
La derrota frente a Boca en la Bombonera profundizó el complicado presente de River, que recibió otra mala noticia después del cierre de la decimoquinta fecha del campeonato: ya no tiene posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores 2027 mediante la Tabla Anual.
El Millonario quedó octavo con 52 puntos y, aunque todavía tiene por delante la última jornada de la fase regular, no podrá alcanzar las posiciones que le permitan acceder al máximo certamen continental por esa vía.
De esta manera, el equipo dirigido interinamente por Leonardo Ponzio tiene una sola alternativa para disputar la próxima Libertadores: ganar el Torneo Clausura. La Banda Roja ya está clasificado a los playoffs, por lo que deberá avanzar en las instancias eliminatorias y consagrarse campeón.
River necesita ser campeón del Torneo Clausura 2026
El resultado que terminó de cerrar sus posibilidades fue la victoria de Independiente Rivadavia de Mendoza sobre Banfield. Ese triunfo le permitió a la Lepra alcanzar los 56 puntos, una cifra que ya no puede igualar. Incluso si vence a Aldosivi en la última fecha, el conjunto de Núñez solamente podría aspirar a terminar sexto en la clasificación acumulada.
Además, la posibilidad de que los equipos ubicados en los primeros puestos liberen algunos cupos no modifica el escenario para el Millonario. Así, ya tiene asegurada su participación en la Copa Sudamericana 2027. Si no consigue el título del Clausura, disputará por segundo año consecutivo el segundo torneo en importancia de Sudamérica.
Las derrotas en el Monumental, una de las claves del fracaso
Uno de los factores que explican la irregular campaña fue su rendimiento como local. El equipo sufrió seis derrotas en el Monumental durante 2026 y quedó entre los ocho clubes que más veces perdieron ante su público.
La caída más contundente fue el 4-1 frente a Tigre. También perdió el Superclásico ante Boca por 1-0 y sufrió una derrota por el mismo resultado contra Atlético Tucumán, que llevaba más de un año sin ganar como visitante.
En el Clausura se sumaron otros tropiezos, entre ellos los sufridos frente a Barracas Central y Rosario Central, durante una racha de cuatro derrotas consecutivas que marcó uno de los peores comienzos de temporada de la historia del club.
La última caída en Núñez llegó ante Huracán, por 2-1, cuando Ponzio ya estaba al frente del equipo como entrenador interino. En contraste, perdió menos veces fuera de casa: cinco encuentros. Sin embargo, el rendimiento general no alcanzó para sostener sus aspiraciones en la tabla anual.
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