La última bala: River tiene un único camino para clasificarse a la Copa Libertadores 2027

No será en la Copa Libertadores 2027: la verdad sobre la chance de que la juegue el que salga noveno en la LFP

Las derrotas en el Monumental, una de las claves del fracaso

Uno de los factores que explican la irregular campaña fue su rendimiento como local. El equipo sufrió seis derrotas en el Monumental durante 2026 y quedó entre los ocho clubes que más veces perdieron ante su público.

La caída más contundente fue el 4-1 frente a Tigre. También perdió el Superclásico ante Boca por 1-0 y sufrió una derrota por el mismo resultado contra Atlético Tucumán, que llevaba más de un año sin ganar como visitante.

En el Clausura se sumaron otros tropiezos, entre ellos los sufridos frente a Barracas Central y Rosario Central, durante una racha de cuatro derrotas consecutivas que marcó uno de los peores comienzos de temporada de la historia del club.

La última caída en Núñez llegó ante Huracán, por 2-1, cuando Ponzio ya estaba al frente del equipo como entrenador interino. En contraste, perdió menos veces fuera de casa: cinco encuentros. Sin embargo, el rendimiento general no alcanzó para sostener sus aspiraciones en la tabla anual.