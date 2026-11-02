El jugador que River pierde por un desgarro luego de caer en el Superclásico ante Boca

El joven mediocampista de 18 años, que ingresó en el tramo final del clásico en reemplazo de Tobías Andrada y disputó los últimos 20 minutos en La Bombonera, se sometió a estudios médicos que determinaron una lesión fibrilar en el isquiotibial derecho. De esta manera, el volante será baja obligada para el compromiso de la última fecha frente a Aldosivi en Mar del Plata.