El jugador que River pierde por un desgarro luego de caer en el Superclásico ante Boca
El juvenil mediocampista se sometió a estudios médicos este lunes y se confirmó una lesión muscular en el isquiotibial derecho.
Los coletazos de la derrota en el Superclásico ante Boca por 1-0 continúan dejando secuelas profundas en River. A las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel y las dudas físicas en torno a Aníbal Moreno, ahora se le sumó una baja confirmada de peso para la recta final del Torneo Clausura 2026: Juan Cruz Meza sufrió un desgarro.
El joven mediocampista de 18 años, que ingresó en el tramo final del clásico en reemplazo de Tobías Andrada y disputó los últimos 20 minutos en La Bombonera, se sometió a estudios médicos que determinaron una lesión fibrilar en el isquiotibial derecho. De esta manera, el volante será baja obligada para el compromiso de la última fecha frente a Aldosivi en Mar del Plata.
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A pesar de la mala noticia, el calendario le otorga un pequeño margen de recuperación al cuerpo técnico liderado por Leonardo Ponzio. Gracias al parate por la doble fecha FIFA de Eliminatorias —con la Selección Argentina jugando el 13 y el 17 de noviembre—, el certamen local frenará su marcha antes de dar paso a los duelos de eliminación directa.
Los octavos de final están programados para disputarse entre el viernes 20 y el lunes 23 de noviembre. Si los plazos médicos habituales de recuperación (aproximadamente 21 días) se cumplen en tiempo y forma, Meza llegaría con lo justo al primer cruce mata-mata, aunque su evolución diaria marcará si puede estar a disposición o si prefieren preservarlo.
Con 7 presentaciones en este Clausura y 30 partidos acumulados con la camiseta del Millonario, el juvenil se había consolidado como una pieza de recambio constante en la estructura del equipo, por su ausencia representa un dolor de cabeza adicional para Ponzio en la antesala de la definición del torneo.
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