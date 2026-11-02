Revelaron qué dice el informe de Nicolás Ramírez sobre los jugadores de River

Expulsión directa a Gonzalo Montiel por "juego brusco grave"

Sobre los 34 minutos del complemento, con la visita abocada al ataque en busca de la igualdad, Gonzalo Montiel vio la tarjeta roja tras una dura entrada sobre Lautaro Blanco, al impactar con los tapones sobre el tobillo del defensor xeneize.

En este caso, la sanción se aplicó de forma inmediata en el campo de juego y contó con el aval del VAR sin requerir revisión. El acta arbitral fundamentó la medida bajo la carátula de "juego brusco grave", producto de la intensidad y el punto de contacto de la infracción.

¿Cuántas fechas podrían recibir los jugadores de River expulsados?

A la espera del boletín oficial del Tribunal de Disciplina de la AFA: