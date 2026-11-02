Revelaron qué dice el informe de Nicolás Ramírez sobre los jugadores de River
El árbitro quedó en el ojo de la tormenta tras las expulsiones de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta y algunas decisiones durante el Superclásico.
Este lunes se dio a conocer el informe oficial del árbitro Nicolás Ramírez tras la victoria de Boca por 1-0 ante River en La Bombonera. El documento detalla las justificaciones técnicas que fundamentaron las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, dos de las jugadas más discutidas del partido.
La roja de Nicolás Ramírez a Lucas Martínez Quarta: intervención del VAR y "DOGSO"
La primera gran controversia ocurrió apenas a los 7 minutos de iniciado el encuentro, cuando Martínez Quarta derribó a Miguel Merentiel tras un pase profundo de Santiago Ascacíbar. Aunque en cancha Ramírez no advirtió infracción, el llamado de Silvio Trucco desde el VAR motivó la revisión en campo (OFR).
Según se desprende de los audios difundidos por la AFA y ratificados en el informe, el juez rectificó su postura al considerar que se trató de una Infracción por Impedir una Oportunidad Manifiesta de Gol (DOGSO).
"Observo que el defensor comete una infracción sujetándolo al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol (...). Mi decisión final va a ser: tiro libre directo a favor del equipo local y expulsión al jugador visitante por sujeción e impedir una situación manifiesta de gol", argumentó el colegiado al momento de cambiar su fallo.
En el informe final se encuadró la sanción directa al zaguero por "malograr una oportunidad manifiesta de gol cometiendo una falta sancionable con tiro libre".
Expulsión directa a Gonzalo Montiel por "juego brusco grave"
Sobre los 34 minutos del complemento, con la visita abocada al ataque en busca de la igualdad, Gonzalo Montiel vio la tarjeta roja tras una dura entrada sobre Lautaro Blanco, al impactar con los tapones sobre el tobillo del defensor xeneize.
En este caso, la sanción se aplicó de forma inmediata en el campo de juego y contó con el aval del VAR sin requerir revisión. El acta arbitral fundamentó la medida bajo la carátula de "juego brusco grave", producto de la intensidad y el punto de contacto de la infracción.
¿Cuántas fechas podrían recibir los jugadores de River expulsados?
A la espera del boletín oficial del Tribunal de Disciplina de la AFA:
-
Lucas Martínez Quarta: Al tratarse de una expulsión por último recurso, se prevé una sanción de una fecha, por lo que solo se perdería el choque ante Aldosivi en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura.
Gonzalo Montiel: Por la tipificación de juego brusco grave, el lateral podría recibir entre dos y tres fechas de suspensión. De confirmarse, quedaría marginado no solo del duelo ante el conjunto marplatense sino también de los octavos de final —y eventualmente de los cuartos— de los playoffs, etapa para la cual el equipo de Núñez ya se encuentra clasificado.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario