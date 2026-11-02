Cómo reflejaron los diarios del mundo el triunfo de Boca ante River en el Superclásico

El mundo vio la victoria de River ante Boca en el Superclásico

En términos generales, la prensa extranjera coincidió en que la escuadra conducida por Rodolfo Arruabarrena resultó una justa ganadora por vocación ofensiva y rendimiento futbolístico. Sin embargo, el gran foco analítico estuvo puesto en el polémico arbitraje de Nicolás Ramírez, marcado por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel que dejaron a la visita con nueve futbolistas en el tramo decisivo.