Cómo reflejaron los diarios del mundo el triunfo de Boca ante River en el Superclásico
El Xeneize se impuso por 1-0 con gol de Lautaro Di Lollo y la prensa internacional hizo eco del gran momento del Xeneize, la actuación del árbitro y las rojas en el Millonario.
El Superclásico del fútbol argentino volvió a capturar la atención del periodismo deportivo internacional. Tras la victoria de Boca por 1-0 sobre River en La Bombonera gracias al frentazo de Lautaro Di Lollo, los principales medios de América Latina y Europa volcaron en sus portales web la cobertura del vibrante y caliente duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.
El mundo vio la victoria de River ante Boca en el Superclásico
En términos generales, la prensa extranjera coincidió en que la escuadra conducida por Rodolfo Arruabarrena resultó una justa ganadora por vocación ofensiva y rendimiento futbolístico. Sin embargo, el gran foco analítico estuvo puesto en el polémico arbitraje de Nicolás Ramírez, marcado por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel que dejaron a la visita con nueve futbolistas en el tramo decisivo.
IMPORTANTE: La sorpresiva decisión de Rodolfo Arruabarrena en Boca tras el triunfo ante River
La cobertura mediática se dividió entre portales con fuerte impronta analítica sobre los fallos disciplinares y aquellos que optaron por un enfoque estrictamente informativo:
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Enfoque en las polémicas y tarjetas: Los diarios del continente hicieron hincapié en el clima enrarecido y en cómo las expulsiones condicionaron el esquema de Leonardo Ponzio, destacando la temprana roja al Chino Martínez Quarta como el quiebre definitivo del encuentro.
Foco en el resultado y el gol de Di Lollo: Medios europeos y agencias internacionales centraron sus portadas en la efectividad del juvenil defensor xeneize y en el impacto numérico del resultado, subrayando que Boca se afianzó en la cima de la Tabla Anual y abrochó su boleto directo a la Copa Libertadores 2027.
Con matices dramáticos, pasionales o meramente estadísticos, el choque en La Bombonera volvió a demostrar su peso específico como uno de los espectáculos deportivos más observados y comentados del planeta fútbol.
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