La última gran predicción futbolera de Ernesto Cherquis Bialo: "Ocho partidos"

"Sí. La veo jugando ocho partidos. Sí, la veo finalista", sentenció Cherquis con total seguridad, haciendo referencia al nuevo formato del torneo que exige disputar ocho encuentros para llegar a la instancia definitiva.

Para justificar su enorme optimismo, planteó un rápido ejercicio analítico sobre el panorama internacional actual: "Es una potencia. Hagámoslo al revés. ¿Quién juega mejor que Argentina, Pablo? España. Bien. Puede ser un buen rival de final", concluyó, anticipando a "La Roja" como la principal amenaza europea en la carrera por la Copa del Mundo.

cherquis bialo sobre la selección El camino hacia los ocho partidos del Mundial 2026, según Cherquis Bialo