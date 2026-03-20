La última gran predicción futbolera de Ernesto Cherquis Bialo: "Ocho partidos"
A principios de este año, Ernesto Cherquis Bialo analizó el presente del equipo de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.
Con el foco puesto en la inminente defensa del título, Cherquis Bialo fue consultado sobre cómo podría afectar al nivel del equipo la presencia de futbolistas que militan en la MLS (Major League Soccer) frente a aquellos que compiten bajo las altas exigencias del fútbol europeo.
La reciente partida de Ernesto Cherquis Bialo dejó innumerables recuerdos, anécdotas y, fiel a su estilo, agudos análisis deportivos. En una entrevista concedida el pasado 2 de enero de 2026 al periodista Pablo Ladaga, el experimentado cronista había expresado sus fuertes ganas de retomar la actividad mediática y aprovechó para dejar su pronóstico para el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.
IMPORTANTE: Adiós a un maestro: falleció Ernesto Cherquis Bialo a los 85 años
Lejos de dudar, su respuesta destacó la mística del conjunto nacional: "La Selección Argentina los contagia inmediatamente del ritmo de selección. La selección tiene una identidad, una personalidad y un liderazgo que rápidamente lo va a recomponer", sostuvo, mostrándose muy esperanzado con el rendimiento de los dirigidos por Lionel Scaloni.
El camino hacia los ocho partidos del Mundial 2026, según Cherquis Bialo
Al ser indagado sobre si imaginaba a la Argentina nuevamente como la gran protagonista de la máxima cita del fútbol, el periodista fue categórico en su predicción.
"Sí. La veo jugando ocho partidos. Sí, la veo finalista", sentenció Cherquis con total seguridad, haciendo referencia al nuevo formato del torneo que exige disputar ocho encuentros para llegar a la instancia definitiva.
Para justificar su enorme optimismo, planteó un rápido ejercicio analítico sobre el panorama internacional actual: "Es una potencia. Hagámoslo al revés. ¿Quién juega mejor que Argentina, Pablo? España. Bien. Puede ser un buen rival de final", concluyó, anticipando a "La Roja" como la principal amenaza europea en la carrera por la Copa del Mundo.
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