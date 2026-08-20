Qué dijo Santos Borré tras el tenso cruce con Coudet en River-Independiente Santa Fe

"CERRÁ EL C..." ¡El Chacho Coudet enfurecido con Borré!



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Qué dijo Borré tras el tenso cruce con Coudet en River vs Independiente Santa Fe

"Son cosas que quedan en el partido, esa es la verdad. Él quería que fijara un poco más a los centrales, pero yo buscaba no darles tanta referencia", detalló Borré al pasar por la zona mixta, remarcando que tras el acalorado momento conversaron el concepto en buenos términos. En la misma línea se expresó el DT, quien le resta trascendencia a estos roces de juego: "A veces te cruzás con los jugadores, pero no le doy importancia. Desde la parte humana tenemos un grupo muy bueno".