Qué dijo Santos Borré tras el tenso cruce con Coudet en River-Independiente Santa Fe
El delantero de River le bajó la espuma al cruce dialéctico con el DT en Bogotá y explicó el motivo del reclamo táctico. Qué dijo el Chacho tras la polémica.
Un chispazo táctico que quedó registrado por las cámaras de la transmisión oficial terminó siendo la imagen más destacada de una noche apática en Colombia. En el marco del duelo disputado en el estadio El Campín de Bogotá, Eduardo Coudet y Rafael Santos Borré mantuvieron un vehemente intercambio de palabras en pleno primer tiempo que encendió las alarmas de los hinchas de River.
El detonante ocurrió durante una pausa de rehidratación, cuando el entrenador millonario le exigió al atacante mayor presencia dentro del área rival con una frase contundente que no tardó en hacerse viral. Sin embargo, tras el pitazo final y con las pulsaciones más bajas, el propio delantero cafetero se encargó de desactivar cualquier especulación de conflicto interno en el vestuario de Núñez.
Qué dijo Borré tras el tenso cruce con Coudet en River vs Independiente Santa Fe
"Son cosas que quedan en el partido, esa es la verdad. Él quería que fijara un poco más a los centrales, pero yo buscaba no darles tanta referencia", detalló Borré al pasar por la zona mixta, remarcando que tras el acalorado momento conversaron el concepto en buenos términos. En la misma línea se expresó el DT, quien le resta trascendencia a estos roces de juego: "A veces te cruzás con los jugadores, pero no le doy importancia. Desde la parte humana tenemos un grupo muy bueno".
En lo estrictamente futbolístico, al atacante colombiano le costó hacer pie en su tierra natal. Salió reemplazado en el inicio del complemento por Joaquín Freitas tras una actuación empañada por la falta de gol, una sequía que arrastra desde su regreso a la institución.
Pese a que el rendimiento colectivo no descolló, el plantel regresa a Buenos Aires con la tranquilidad de mantener la serie de octavos de final abierta para la revancha en el Monumental. Con la imposibilidad de utilizar a Lucas Beltrán en esta fase de la Copa Sudamericana, todo indica que Borré volverá a ser la principal carta de ataque en Núñez, donde el equipo buscará hacer valer la localía para sellar la clasificación a la siguiente ronda.
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