"Cerrá el ort...": el fuerte cruce al límite entre Chacho Coudet y Rafael Santos Borré en el partido de River

Picante cruce entre Chacho Coudet y Rafael Santos Borré en River

Ante la insistencia de los reproches desde la línea de cal, la reacción de Santos Borré no se hizo esperar: visiblemente fastidiado por la situación, le pidió a su DT que se "calmara". Lejos de bajar los decibeles, la respuesta del "Chacho" fue a puro grito y sin filtros: "Cerrá el orto", le espetó el estratega ante la sorpresa de propios y extraños.