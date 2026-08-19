"Cerrá el ort...": el fuerte cruce al límite entre Chacho Coudet y Rafael Santos Borré en el partido de River
El entrenador y el delantero protagonizaron un duro entredicho en plena cancha. Insultos al aire, pedido de calma y una charla posterior para calmar las aguas.
El partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente Santa Fe y River en Bogotá no solo dejó emociones futbolísticas, sino también un momento de máxima tensión en el área técnica. Chacho Coudet y Rafael Santos Borré protagonizaron un fuerte cruce verbal que quedó registrado por la transmisión oficial y rápidamente se viralizó.
El cortocircuito se originó durante el transcurso del primer tiempo, cuando el entrenador "millonario" comenzó a realizarle reclamos muy aireados al delantero colombiano, exigiéndole el cumplimiento de una indicación táctica puntual que el atacante no estaría ejecutando dentro del campo de juego.
Picante cruce entre Chacho Coudet y Rafael Santos Borré en River
Ante la insistencia de los reproches desde la línea de cal, la reacción de Santos Borré no se hizo esperar: visiblemente fastidiado por la situación, le pidió a su DT que se "calmara". Lejos de bajar los decibeles, la respuesta del "Chacho" fue a puro grito y sin filtros: "Cerrá el orto", le espetó el estratega ante la sorpresa de propios y extraños.
Pese a la vehemencia del cruce y la temperatura elevada del momento, el entredicho no pasó a mayores. Minutos más tarde, durante la pausa de hidratación reglamentaria, ambos protagonistas volvieron a encontrarse en el terreno de juego, dialogaron de manera civilizada y dejaron atrás el mal momento en buenos términos, enfocados de lleno en el desarrollo del encuentro copero.
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