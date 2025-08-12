La historia de "El Rayo" Menseguez, el exjugador de River que se alejó del fútbol

Su gran rendimiento en la Primera del "Millonario" rápidamente lo catapultó al viejo continente: su destino fue el Wolfsburgo, en la Bundesliga. Aunque su etapa en Alemania fue breve, regresó a la Argentina para defender la camiseta de San Lorenzo, club con el que se consagró campeón del torneo local en 2007.

Ese buen momento lo llevó a Inglaterra, más precisamente al West Bromwich Albion, aunque regresó a su país natal para tener un segundo ciclo en River. Luego, pasó por Argentinos Juniors y Aldosivi, club con el que cerró su carrera profesional en 2016.