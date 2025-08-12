La historia de "El Rayo" Menseguez, el exjugador de River que se alejó del fútbol
Campeón con el "Millonario" y San Lorenzo, el "Rayo" se retiró para radicarse en una ciudad costera en busca de tranquilidad. Los detalles en la nota.
Juan “Rayo” Menseguez consiguió algo inusual en el fútbol argentino, ya que se consagró campeón con River y San Lorenzo, dos de los cinco clubes más prestigiosos del ámbito local. Además, tuvo un breve paso por Europa, donde no solo creció profesionalmente, sino que también personalmente.
Pero cuando su carrera ingresó en la recta final, Menseguez, que irrumpió de repente en la Copa Nike y estuvo en actividad hasta el 2016, decidió dar un giro radical tras su retiro. Se radicó en Miramar con el objetivo de recuperar la paz y tranquilidad que había dejado de lado durante su trayectoria.
La vida del "Rayo" Menseguez
Lejos de los estadios y la presión de los hinchas, Menseguez fue redibujando su vida después del retiro. Probó suerte como director técnico, pero no llegó a consolidarse en ningún proyecto.
Con el tiempo, entendió que su nuevo camino estaba lejos fútbol profesional. Por este motivo, eligió Miramar como nuevo hogar, una ciudad costera en la que encontró paz y tranquilidad luego de una carrera ruidosa. Esta elección, además, le permitió estar cerca de sus seres queridos.
Qué fue de su carrera
El “Rayo” Menseguez comenzó a demostrar su gran talento en la Copa Nike, donde lo descubrió River y lo absorbió de manera rápida e inesperada. Su velocidad y habilidad en el campo de juego le abrieron las puertas de las selecciones juveniles de Argentina.
Su gran rendimiento en la Primera del "Millonario" rápidamente lo catapultó al viejo continente: su destino fue el Wolfsburgo, en la Bundesliga. Aunque su etapa en Alemania fue breve, regresó a la Argentina para defender la camiseta de San Lorenzo, club con el que se consagró campeón del torneo local en 2007.
Ese buen momento lo llevó a Inglaterra, más precisamente al West Bromwich Albion, aunque regresó a su país natal para tener un segundo ciclo en River. Luego, pasó por Argentinos Juniors y Aldosivi, club con el que cerró su carrera profesional en 2016.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario