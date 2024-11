La viuda de Carlos Reutemann visitó a Franco Colapinto en el GP de Brasil

"Lo conocí a Franco y realmente me sorprendió lo buen chico que es. Muy sencillo, humilde, respetuoso y todo es más allá de que tiene mucho talento", destacó Verónica en diálogo con Infobae. "Nos emocionamos los dos porque él quedó impactado por tener en sus manos el casco de Carlos y yo porque vi el que usó Franco", agregó.

Franco Colapinto Verónica Ghio

Después aseguró que le gustó mucho el tributo que Colapinto le rindió a Reutemann y afirma: "Lole hubiese estado orgulloso. Pero no solo por el casco, sino también porque Franco es esa clase de persona que inspira a los jóvenes. Es un ejemplo y su forma de ser es lo que atrapa a todos los chicos que lo siguen".

"Creo que a Carlos también le hubiese gustado conocerlo a Franco. Habría hablado horas y horas con él y le hubiese preguntado mil cosas del Williams", agrega. "Él (Reutemann) era muy obsesivo y todos los días hablaba de automovilismo. Mirábamos las carreras de F1 y se la pasaba comentando. Reconozco que yo no miraba las carreras de autos, pero con Lole no me quedó opción", recordó.

Brasil fue tierra del santafesino ya que supo ganar cuatro veces allí con tres escuderías diferentes: en 1972, lo hizo con Brabham en una competencia sin puntos. Más tarde, ya válido por el Campeonato Mundial de Conductores, los consiguió con Ferrari, en 1977 y 1978; y con Williams, en 1981. Lo hizo tanto en Interlagos como en Jacarepaguá, en Río de Janeiro.

Por el interés de sus carreras y en una chance de consagrarse campeón de forma anticipada en Canadá 1981, Reutemann llegó a obligar a cambiar el horario de un Boca Juniors-River Plate, con figuras de la talla de Diego Maradona, Miguel Brindisi y Hugo Gatti de un lado, y Daniel Passarella, Mario Kempes y Ubaldo Fillol del otro.

Lole hizo que toda la Argentina hable de automovilismo. Los muchachos que siguieron luego de su retiro, Oscar Rubén Larrauri (Eurobrun 1988), Norberto Fontana (Sauber 1997), Esteban Tuero (Minardi 1998) y Gastón Mazzacane (Minardi y Prost 2000 y 2001), hicieron lo que pudieron e igual fueron loables sus presencias porque volvieron a poner al país en el mapa de la F1.