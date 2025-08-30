Lance Stroll volvió a chocar en el GP de Países Bajos y quedó eliminado en la Qualy 1: el video
El corredor canadiense no viene teniendo un buen fin de semana y tuvo un nuevo inconveniente en la primera ronda de la clasificación.
La Fórmula 1 está de regreso tras las vacaciones que se tomaron los pilotos. Sin embargo, a algunos les está costando más que a otros agarrar ritmo y en la pista están sucediendo algunos problemas. Este sábado, el canadiense Lance Stroll quedó eliminado en la primera ronda de la calificación (Q1) para el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Zandvoort.
Durante la primera etapa de clasificación para la carrera de este domingo, se mostró la bandera amarilla por unos segundos por otro golpe de Lance Stroll, que pierde el auto como el viernes, se fue de pista y regresó a los boxes. El equipo consideró que no tenían tiempo suficiente para repararlo y quedó eliminado.
El corredor de Aston Martin no viene teniendo un buen fin de semana, ya que este viernes volvió a protagonizar un accidente que lo complicó. El incidente ocurrió apenas iniciada la FP2, cuando perdió el control de su monoplaza en la curva 3 del trazado de Zandvoort. El canadiense venía con un ritmo fuerte, pero entró pasado en la curva y al intentar corregir ya no pudo evitar el desenlace: bloqueó neumáticos, se fue directo contra las protecciones y destrozó toda la parte derecha de su Aston Martin AMR25.
Video: Lance Stroll sufrió un fuerte accidente en la práctica libre 2 del GP de Países Bajos
El Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 comenzó con un sobresalto para Aston Martin. Luego de un viernes que había arrancado de manera auspiciosa en la Práctica Libre 1, con Lance Stroll alcanzando un meritorio tercer puesto detrás de Lando Norris y Oscar Piastri, el piloto canadiense protagonizó un accidente que empañó el optimismo del equipo británico.
El impacto fue violento y obligó a la dirección de carrera a mostrar la bandera roja. El coche médico se dirigió inmediatamente al lugar del accidente, aunque, afortunadamente, Stroll salió por sus propios medios y no sufrió lesiones.
La interrupción de la sesión se extendió durante varios minutos mientras los comisarios retiraban los restos de fibra de carbono y revisaban la seguridad de la pista. Este parate generó cambios en la planificación de varios equipos, que debieron ajustar sus tandas de prueba en función del tiempo perdido.
La situación resultó especialmente amarga para Aston Martin, que había mostrado solidez en la primera tanda con Stroll tercero y Fernando Alonso cuarto, lo que invitaba a pensar en un fin de semana competitivo. Sin embargo, el accidente dejó al equipo con un monoplaza seriamente dañado y con menos información de la prevista para el análisis de la segunda práctica.
La FP2 también presentó problemas para otros pilotos, como Isack Hadjar, quien sufrió la pérdida de potencia en su Racing Bulls y tuvo que abandonar en plena pista, lo que obligó a aplicar un virtual safety car. Entre accidentes y contratiempos, la jornada en Zandvoort se transformó en un ensayo caótico.
