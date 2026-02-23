Lando Norris confirmó su ruptura con Magui Corceiro en plena pretemporada de la Fórmula 1

lando norris margarida corceiro

Corceiro, con una sólida carrera en televisión y redes sociales, logró posicionarse como una figura frecuente en el ambiente de la Máxima. Participó en producciones audiovisuales y amplió su exposición global al aparecer en la serie documental “Drive to Survive”.

Ahora, a días del inicio del nuevo calendario que tendrá su primera cita en Australia, Norris afronta la defensa de su corona con un cambio importante en su vida personal. Sin dramatismos y con naturalidad, eligió una charla informal para confirmar que atraviesa una nueva etapa: la de la soltería.