Lando Norris confirmó su ruptura con Magui Corceiro en plena pretemporada de la Fórmula 1
El campeón vigente reveló su nuevo estado sentimental en una charla informal con Carlos Sainz durante los ensayos en Baréin, a días del inicio del campeonato.
En medio de la actividad previa al arranque de la nueva temporada de la Fórmula 1, una conversación distendida terminó por confirmar una noticia que sacudió al paddock. El británico Lando Norris, actual campeón del mundo, reconoció que su relación con la modelo portuguesa Magui Corceiro llegó a su fin.
El intercambio se produjo durante los test de pretemporada en el circuito de Baréin, mientras los pilotos se preparaban para la tradicional fotografía oficial. Allí, el español Carlos Sainz Jr. se acercó a Norris y le preguntó directamente: “¿Vos y Magui están bien?”. La respuesta fue tan breve como contundente: “Se terminó”. Ante la sorpresa de su colega, que repreguntó “¿En serio?, ¿por qué?”, el británico remató: “¿Terminado?... Soltero”.
El diálogo, captado en video y difundido en redes sociales, no tardó en viralizarse y fue replicado por medios internacionales. La confirmación sorprendió porque la pareja había atravesado una separación previa y parecía haber recompuesto el vínculo en los últimos meses.
Allegados al entorno del piloto ya habían advertido señales de distanciamiento. La ausencia de Corceiro en la celebración privada que Norris organizó tras conquistar su primer título con McLaren había alimentado especulaciones. En ese evento participaron familiares, miembros del equipo y amigos cercanos, pero no la influencer portuguesa.
La historia entre ambos se había hecho pública en mayo de 2023, cuando fueron vistos juntos en Mónaco. Desde entonces, la modelo se convirtió en una presencia habitual en el box de McLaren y acompañó al británico en varios Grandes Premios, incluyendo momentos icónicos como el beso tras una victoria y su presencia en la definición del campeonato en Abu Dhabi.
Corceiro, con una sólida carrera en televisión y redes sociales, logró posicionarse como una figura frecuente en el ambiente de la Máxima. Participó en producciones audiovisuales y amplió su exposición global al aparecer en la serie documental “Drive to Survive”.
Ahora, a días del inicio del nuevo calendario que tendrá su primera cita en Australia, Norris afronta la defensa de su corona con un cambio importante en su vida personal. Sin dramatismos y con naturalidad, eligió una charla informal para confirmar que atraviesa una nueva etapa: la de la soltería.
