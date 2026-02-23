Así quedaron las tablas del Torneo Apertura 2026: los chicos arriba y los grandes abajo
Tras seis fechas disputadas, el certamen empieza a marcar tendencias. Vélez domina en la Zona A, Independiente Rivadavia sorprende en la B y en la Tabla Anual.
El Liga Profesional de Fútbol (LPF) avanza a paso firme y el Torneo Apertura 2026 comienza a perfilar su mapa de candidatos y decepciones. Con la sexta jornada ya concluida -a excepción de un encuentro postergado- el campeonato ingresa en una etapa decisiva antes de alcanzar la mitad de la fase regular. Y si bien todavía queda mucho recorrido, los números empiezan a pesar.
En la Zona A, el liderazgo quedó en manos de Vélez, que logró consolidarse en la cima gracias a una campaña regular y eficaz. En la Zona B, en tanto, la revelación es Independiente Rivadavia, que encabeza su grupo y confirma que no llegó a Primera para ser un actor secundario.
El dato saliente, sin embargo, surge al observar la Tabla Anual. Allí, San Lorenzo aparece como el único de los denominados “grandes” dentro del Top 10 acumulado. El equipo azulgrana, que viene de un trabajado empate ante Estudiantes, sostiene una cosecha que lo mantiene expectante tanto en la pelea por el título como en la clasificación a las copas internacionales.
Muy diferente es la realidad de River y Boca. Ambos, con campañas irregulares en este inicio, se ubican momentáneamente fuera de los puestos de clasificación a los Playoffs. Hoy, con seis fechas disputadas, ninguno de los dos estaría entre los ocho mejores de sus respectivas zonas, lo que enciende señales de alerta en Núñez y La Boca.
El formato establece que, tras 16 partidos, los ocho primeros de cada grupo accederán a la fase eliminatoria por el título. Pero más allá de esa tabla parcial, el foco también está puesto en la acumulada del año. Esa clasificación define no solo al campeón de la temporada, sino también los boletos a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, además de uno de los descensos a la Primera Nacional.
En paralelo, la tabla de promedios continúa siendo determinante. Allí se contemplan las campañas de las últimas tres temporadas —con excepción de los recién ascendidos— para establecer el segundo equipo que perderá la categoría.
El Grupo A del Torneo Apertura 2026
El Grupo B del Torneo Apertura 2026
Independiente Rivadavia lidera la Tabla Anual con 6 fechas jugadas
