Así quedaron las tablas del Torneo Apertura 2026: los chicos arriba y los grandes abajo

El formato establece que, tras 16 partidos, los ocho primeros de cada grupo accederán a la fase eliminatoria por el título. Pero más allá de esa tabla parcial, el foco también está puesto en la acumulada del año. Esa clasificación define no solo al campeón de la temporada, sino también los boletos a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, además de uno de los descensos a la Primera Nacional.