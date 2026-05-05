Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Always Ready vs. Lanús
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Always Ready vs. Lanús por la Copa Libertadores 2026.
Por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2026, Lanús afrontará este martes un desafío exigente cuando visite a Always Ready en el estadio Municipal de El Alto, desde las 21.30.
El presente del Granate en la competencia internacional es alentador. Si bien debutó con una derrota por 1-0 frente a Mirassol en Brasil, logró recuperarse rápidamente con dos triunfos consecutivos por el mismo marcador: primero ante Always Ready y luego frente a Liga de Quito. Esa reacción lo posicionó en el segundo lugar de la tabla. Con un empate sin goles ante Deportivo Riestra en La Fortaleza, utilizando una formación alternativa, alcanzó los 24 puntos y selló su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura.
Always Ready, en cambio, atraviesa un panorama mucho más complejo. El conjunto boliviano perdió sus tres encuentros en la fase de grupos: cayó 1-0 ante Liga de Quito, repitió ese resultado frente a Lanús y luego fue superado 2-0 por Mirassol. Más allá de su flojo rendimiento internacional, llega con algo de confianza tras vencer 3-1 a Nacional Potosí en el torneo local. Sin embargo, la irregularidad ha sido una constante y ahora deberá enfrentar a un rival que llega en crecimiento.
Always Ready vs. Lanús, por la Copa Libertadores: probables formaciones
- Always Ready: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Marcelo Straccia.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Cómo ver en vivo Always Ready vs. Lanús
La televisación estará a cargo de Fox Sports 2 y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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