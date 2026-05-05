Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Always Ready vs. Lanús

El presente del Granate en la competencia internacional es alentador. Si bien debutó con una derrota por 1-0 frente a Mirassol en Brasil, logró recuperarse rápidamente con dos triunfos consecutivos por el mismo marcador: primero ante Always Ready y luego frente a Liga de Quito. Esa reacción lo posicionó en el segundo lugar de la tabla. Con un empate sin goles ante Deportivo Riestra en La Fortaleza, utilizando una formación alternativa, alcanzó los 24 puntos y selló su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura.