Lanús estalló contra Mastrángelo por el arbitraje ante Riestra: "Sabemos lo que pasa con él"

Según Acosta, el árbitro desestimó la jugada argumentando que no hubo mano, sino un rebote en el pecho. “Ni siquiera la fue a revisar. Ya nos dirigió en esta cancha, nos expulsó a uno a los 17 minutos en una jugada similar a otra en la que ni amonestó al rival. Sabemos a lo que nos enfrentamos”, insistió el delantero en declaraciones a TNT Sports.

Pero el ídolo no fue el único que alzó la voz. El presidente del club, Nicolás Russo, también manifestó su desconcierto, especialmente por la pasividad del VAR. “En la cancha me pareció penal y en el vestuario, al ver la repetición, no entiendo cómo no lo cobraron. Es más grave que ni siquiera haya habido llamado del VAR”, dijo en diálogo con La Red.

Luego, añadió: “Consulté con tres árbitros y todos coinciden que fue penal. Se paga mucho dinero para esta tecnología y ni se usó”. El enojo de la institución del sur del Gran Buenos Aires se suma a otras quejas recientes sobre arbitrajes que involucran a Riestra, un equipo que viene generando ruido no solo por su ascenso meteórico sino también por la repetición de fallos polémicos a su favor.

“Pasan cosas raras en todas las fechas, hay que estar más atentos que nunca”, concluyó Acosta, dejando una sensación de hartazgo y desconfianza. El ambiente post partido en Lanús quedó cargado.

A las críticas se suman preocupaciones futbolísticas tras un arranque que no fue el esperado. Mientras tanto, Mastrángelo, una vez más, quedó en el centro de la polémica.