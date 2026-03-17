Lanús goleó 5-0 Newell's, que agrava su crisis
Con un triplete de Dylan Aquino, el "Granate" sumó una nueva victoria para afianzarse en zona de playoffs. La "Lepra" marcha último y sin triunfos.
Lanús aplastó este martes a Newell's en el Estadio Néstor Díaz Pérez, en el sur del conurbano bonaerense, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026, en un cruce determinante, en el que se impuso 5-0 para agravar la crisis futbolística que atraviesa el conjunto rosarino.
El "Granate" logró de esta manera meterse en playoffs, mientras que la "Lepra" continúa cómodo en el fondo de la tabla de la Zona A, sin registrar triunfos.
Dylan Aquino fue la gran figura de la noche con un triplete. Walter Bou abrió la cuenta de penal en el inicio del partido, mientras que Eduardo Salvio cerró la goleada. Una curiosidad fue que el quinto tanto llegó luego de que la "Lepra" sacara del medio tras el cuarto tanto.
Lanús llegaba en alza tras vencer a Estudiantes en UNO con un gol de Dylan Aquino. Ese triunfo le permitió ponerse a tiro de la zona de clasificación a los playoffs, algo que logró finalmente este martes.
Newell's, por su parte, atraviesa una fuerte crisis futbolística. Está último en la Zona A con apenas 3 puntos, producto de tres empates, sin triunfos en la temporada y comprometido tanto en la tabla anual como en los promedios.
Formaciones de Lanús y Newell's por el Torneo Apertura
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
- Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Herrera o David Sotelo, Luca Regiardo; Luciano Herrera o Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Juan Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.
Datos de Lanús vs Newell's: horario, TV y árbitro
- Hora: 19
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Pablo Echavarría
- Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez
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