Lanús perdió 1-0 con Mirassol en Brasil y arrancó con derrota su camino en la Copa Libertadores
Lanús cayó 1-0 ante Mirassol en el debut del Grupo G de la Copa Libertadores y no pudo sumar ante el equipo brasileño
Lanús no logró un buen inicio en la Copa Libertadores y cayó 1-0 frente a Mirassol en el estadio José María de Campos Maia, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo G.
El conjunto argentino se vio sorprendido por el equipo paulista, que disputó su primer partido en la historia del máximo certamen continental y consiguió un resultado histórico ante su público. El único tanto del partido lo convirtió João Victor, quien anotó el primer gol de Mirassol en la Copa Libertadores y selló el triunfo para el elenco brasileño en su debut absoluto en la competencia.
Lanús intentó reaccionar en el tramo final del encuentro, pero no logró quebrar la resistencia del conjunto local y terminó sin puntos en su estreno en el torneo continental. En la próxima jornada, el vigente campeón de la Copa Sudamericana buscará recuperarse cuando reciba a Always Ready el jueves 16, en un partido clave para sus aspiraciones dentro del Grupo G.
Mirassol vs. Lanús: probables formaciones
- Mirassol: Walter; Igor Formiga, Joao Victor, Willian Machado, Reinaldo; Yuri Lara, Aldo Filho; Shaylon, Alesson, Firmino Negueba; Tiquinho Soares. DT: Rafael Guanaes.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Franco Watson, Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.
Mirassol vs. Lanús: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: José Maria de Campos Maia.
- Árbitro: Jhon Ospina (COL):
- VAR: Nicolás Gallo (COL).
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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