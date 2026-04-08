Lanús perdió 1-0 con Mirassol en Brasil y arrancó con derrota su camino en la Copa Libertadores

El conjunto argentino se vio sorprendido por el equipo paulista, que disputó su primer partido en la historia del máximo certamen continental y consiguió un resultado histórico ante su público. El único tanto del partido lo convirtió João Victor, quien anotó el primer gol de Mirassol en la Copa Libertadores y selló el triunfo para el elenco brasileño en su debut absoluto en la competencia.