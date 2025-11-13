Lanús vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino tuvo una campaña notable, con momentos de gran fútbol y una regularidad que lo llevó a estar entre los mejores del torneo. Sin embargo, la derrota en el clásico frente a Banfield y los posteriores empates ante San Martín de San Juan afectaron la confianza del grupo. Con la final de la Copa Sudamericana a la vuelta de la esquina -enfrentará a Atlético Mineiro el 22 de noviembre en Asunción-, intentará recuperar ritmo y cerrar el campeonato con una victoria ante su gente.