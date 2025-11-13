Lanús vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Granate recibe al Decano en La Fortaleza por la última fecha del Torneo Clausura. El equipo bonaerense busca recuperarse del clásico y asegurar su lugar en las copas internacionales.
Lanús y Atlético Tucumán se medirán este viernes desde las 20 en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, en el cierre del Torneo Clausura 2025. El conjunto local llega con la tranquilidad de tener asegurado su pase a la próxima fase, pero con la necesidad de reencontrarse con la victoria tras una serie de resultados que sembraron dudas en el tramo final del semestre.
El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino tuvo una campaña notable, con momentos de gran fútbol y una regularidad que lo llevó a estar entre los mejores del torneo. Sin embargo, la derrota en el clásico frente a Banfield y los posteriores empates ante San Martín de San Juan afectaron la confianza del grupo. Con la final de la Copa Sudamericana a la vuelta de la esquina -enfrentará a Atlético Mineiro el 22 de noviembre en Asunción-, intentará recuperar ritmo y cerrar el campeonato con una victoria ante su gente.
En lo futbolístico, el Granate podría presentar una formación alternativa, reservando a varios titulares de cara al duelo internacional. No obstante, el partido tiene un valor adicional: un triunfo podría garantizarle su clasificación a las copas continentales del próximo año, algo fundamental en la planificación institucional del club.
El Decano, por su parte, llega con el alivio de haber asegurado su permanencia en Primera División luego de un triunfo clave ante Godoy Cruz por 2 a 1. El conjunto de Hugo Colace se sacó de encima la presión del descenso y ahora sueña con meterse entre los equipos que disputarán los playoffs. Para eso necesita ganar en la Fortaleza y esperar una combinación de resultados favorables.
En la antesala del encuentro, el delantero Leandro Díaz dejó una frase que resonó fuerte en Tucumán: “Cuando vayan a buscar jugadores, que tengan ganas de venir”. Una declaración que refleja el deseo de consolidar un grupo competitivo y comprometido con el proyecto.
Lanús vs. Atlético Tucumán: probables formaciones
- Lanús: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mauricio Pellegrino.
- Atlético Tucumán: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Hugo Colace.
Lanús vs. Atlético Tucumán: otros datos
- Hora: 20.00.
- Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- VAR: Gastón Monsón Brizuela.
- TV: ESPN Premium.
