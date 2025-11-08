Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Martín (SJ) vs. Lanús

Por su parte, Lanús llega tras tropezar 2 a 1 en el clásico del sur frente a Banfield, aunque esa caída no empaña el gran rendimiento mostrado durante el semestre por el conjunto de Mauricio Pellegrino. Antes de ese revés, el Grana sumaba diez partidos sin perder y se mantenía entre los animadores de la Zona B, con la mira puesta en la clasificación a las copas internacionales. Además, el próximo 22 de noviembre disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en Asunción, buscando coronar una temporada sobresaliente.