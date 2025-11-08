Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Martín (SJ) vs. Lanús
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Martín (SJ) vs. Lanús por el Torneo Clausura 2025.
San Martín de San Juan y Lanús se medirán este sábado desde las 21.30 en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez, en un duelo correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. El Verdinegro, que hilvanó cinco partidos sin derrotas, se aferra a la ilusión de mantenerse en Primera, mientras que el Granate apunta a recomponerse y consolidar su lugar en la pelea por la Copa Sudamericana.
El conjunto conducido por Leandro Romagnoli parecía condenado al descenso hace apenas unas jornadas, cuando los resultados lo dejaban en el fondo tanto de la tabla anual como de los promedios. Sin embargo, el equipo sanjuanino levantó el nivel, acumuló cinco encuentros invicto y se metió de lleno en la pelea por la permanencia, incluso con chances matemáticas de avanzar a los playoffs del torneo. Su más reciente presentación fue el empate sin goles ante Godoy Cruz, en el clásico cuyano.
Por su parte, Lanús llega tras tropezar 2 a 1 en el clásico del sur frente a Banfield, aunque esa caída no empaña el gran rendimiento mostrado durante el semestre por el conjunto de Mauricio Pellegrino. Antes de ese revés, el Grana sumaba diez partidos sin perder y se mantenía entre los animadores de la Zona B, con la mira puesta en la clasificación a las copas internacionales. Además, el próximo 22 de noviembre disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en Asunción, buscando coronar una temporada sobresaliente.
Probables formaciones
San Martín (SJ): Matías Borgogno; Lucas Diarte, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Ayrton Portillo; Diego González, Nicolás Watson; Horario Tijanovich, Sebastián Jaurena, Tomás Fernández e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Cómo ver en vivo San Martín (SJ) vs. Lanús
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
