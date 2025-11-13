Allanaron la casa de Cristian Tarragona en una causa por material de abuso sexual infantil

Un fuerte operativo policial conmocionó este jueves a Unión de Santa Fe. En horas de la mañana, efectivos de la Policía de Investigaciones y la División de Trata de Personas allanaron el domicilio del delantero Cristian Tarragona, en el barrio Alto Verde, en el marco de una causa vinculada a la tenencia de material de abuso sexual infantil y a una investigación internacional denominada “Escudo Infantil”.