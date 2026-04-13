Lanús vs. Banfield, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El equipo dirigido por Pedro Troglio, además, arrastra un déficit preocupante fuera de casa, ya que no ha conseguido sumar puntos en condición de visitante. Este dato representa un desafío adicional en un escenario siempre complejo como La Fortaleza, donde buscará romper esa racha negativa y dar un golpe importante.

Con historia, necesidad y orgullo en juego, el clásico promete emociones fuertes. El local intentará hacerse fuerte en su estadio y cortar su mala racha, mientras que la visita buscará reafirmar su paternidad reciente y mantenerse en la pelea por la clasificación.

Lanús vs. Banfield: probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina o Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda y Walter Bou o Yoshan Valois. DT : Mauricio Pellegrino .

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina o Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda y Walter Bou o Yoshan Valois. : . Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Tomás Adoryan; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Lanús vs. Banfield: otros datos

Hora: 19.00.

19.00. Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Néstor Díaz Pérez. Árbitro: Nicolás Ramirez.

Nicolás Ramirez. VAR: Facundo Tello.

Facundo Tello. TV: ESPN Premium.