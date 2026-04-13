Lanús vs. Banfield, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Granate intentará romper una extensa racha negativa en su casa ante el Taladro, que también necesita sumar para seguir soñando con la clasificación.
Lanús y Banfield se enfrentarán este lunes desde las 19 en el estadio Néstor Díaz Pérez, en un nuevo capítulo del clásico del sur correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El duelo interzonal no solo tiene el condimento histórico de una rivalidad marcada, sino que también encuentra a ambos equipos con necesidades concretas en la tabla, lo que eleva la tensión y la importancia del resultado.
El conjunto granate llega golpeado tras su debut en la Copa Libertadores, donde cayó por 1-0 frente a Mirassol. Esa derrota dejó secuelas desde lo anímico, por lo que el equipo buscará una rápida recuperación ante su gente. En el ámbito local, si bien se mantiene en zona de clasificación con 19 puntos y ocupa el sexto lugar, acumula dos partidos sin victorias y necesita reencontrarse con su mejor versión.
En la previa del clásico, Felipe Peña Biafore dejó en claro lo que significa este partido para el plantel: "Sabemos la magnitud del partido y que se vive de manera distinta, nos lo hace saber la gente en el club. Es una linda chance de redimirnos después de la derrota del otro día". Sus palabras reflejan la carga emocional que rodea al encuentro y la oportunidad de revertir el presente reciente.
Uno de los grandes desafíos para el Granate será cortar una racha adversa que ya lleva nueve años sin triunfos como local ante su clásico rival. La última victoria en La Fortaleza se remonta a 2017, cuando el equipo dirigido por Jorge Almirón se impuso por 4-2 con una destacada actuación de José Sand, autor de tres goles, acompañado por Marcelo Herrera. Desde entonces, el Taladro ha sabido complicarlo en su propio estadio.
Banfield, por su parte, llega con la motivación de haber ganado el último enfrentamiento entre ambos, un 2-1 en el Florencio Sola que reforzó su dominio reciente en el historial. Sin embargo, su presente en el torneo no es el mejor: se ubica en la duodécima posición con 13 puntos y está obligado a sumar si quiere acercarse a los puestos de playoffs.
El equipo dirigido por Pedro Troglio, además, arrastra un déficit preocupante fuera de casa, ya que no ha conseguido sumar puntos en condición de visitante. Este dato representa un desafío adicional en un escenario siempre complejo como La Fortaleza, donde buscará romper esa racha negativa y dar un golpe importante.
Con historia, necesidad y orgullo en juego, el clásico promete emociones fuertes. El local intentará hacerse fuerte en su estadio y cortar su mala racha, mientras que la visita buscará reafirmar su paternidad reciente y mantenerse en la pelea por la clasificación.
Lanús vs. Banfield: probables formaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina o Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda y Walter Bou o Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Tomás Adoryan; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.
Lanús vs. Banfield: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Néstor Díaz Pérez.
- Árbitro: Nicolás Ramirez.
- VAR: Facundo Tello.
- TV: ESPN Premium.
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