Instituto vs. Lanús por la Copa Argentina: horario, formaciones y dónde ver en vivo
Desde las 18 de este sábado, la Gloria se mide con el Granate por el pase a octavos de final del certamen federal. Todos los detalles.
Instituto y Lanús se enfrentarán este sábado 30 de mayo a las 18:00 hs, en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, bajo el arbitraje de Nazareno Arasa, buscando un lugar en los octavos de final de la Copa Argentina, donde ya espera Platense, que viene de vencer a San Martín de San Juan.
El conjunto cordobés viene enfocado netamente en el plano local, intentando consolidar el funcionamiento de su equipo. A principios de año, por el Torneo Apertura, ya se midió frente a Lanús en un partidazo que terminó en empate 2-2 en Alta Córdoba (goles de Franco Jara y Matías Gallardo para Instituto).
El equipo de Mauricio Pellegrino llega con el ánimo bien arriba tras una importante alegría internacional. El pasado martes venció 1-0 a Mirassol de Brasil gracias a un gol de Agustín Medina, resultado que le permitió asegurar el tercer puesto de su grupo en la Copa Libertadores y abrochar la clasificación a los 16avos de final de la Copa Sudamericana para el segundo semestre. Pese al desgaste de la doble competencia, llega con ritmo y la chapa de candidato.
Probables formaciones del duelo:
Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Jonatan Galván, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Juan Ignacio Méndez, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Tissera, Álex Luna. DT: Diego Flores.
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Dylan Aquino; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Instituto vs. Lanús por la Copa Argentina: datos del partido
- Hora: 18:00
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Rosario)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- TV: TyC Sports
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