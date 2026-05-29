Instituto vs. Lanús por la Copa Argentina: horario, formaciones y dónde ver en vivo

El equipo de Mauricio Pellegrino llega con el ánimo bien arriba tras una importante alegría internacional. El pasado martes venció 1-0 a Mirassol de Brasil gracias a un gol de Agustín Medina, resultado que le permitió asegurar el tercer puesto de su grupo en la Copa Libertadores y abrochar la clasificación a los 16avos de final de la Copa Sudamericana para el segundo semestre. Pese al desgaste de la doble competencia, llega con ritmo y la chapa de candidato.