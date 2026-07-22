Lanús vs. Cienciano, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

Aunque su desempeño continental fue positivo, el presente en el campeonato local no comenzó de la mejor manera. En la primera jornada del Torneo Apertura de Perú cayó como local por 3-1 frente a Melgar, resultado que intentará dejar atrás con una actuación convincente en territorio argentino.

El local sabe que enfrente tendrá un adversario acostumbrado a competir internacionalmente y que buscará mantenerse con vida hasta el desquite. Por eso, el equipo argentino intentará imponer condiciones desde el inicio y aprovechar el peso ofensivo de sus principales figuras. El encuentro también representa una oportunidad para que el del Sur del Gran Buenos Aires ratifique el protagonismo que logró construir en los últimos años dentro del fútbol sudamericano.

Lanús vs. Cienciano, por la Copa Sudamericana: probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino .

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio . Cienciano: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain; Cristian Souza, Gerson Barreto, Santiago Arias, Marcos Martinich; Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Lanús vs. Cienciano: otros datos