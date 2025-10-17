Lanús vs. Godoy Cruz, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El equipo de Mauricio Pellegrino puede subirse al liderazgo de su zona si vence al Tomba, que sigue comprometido con el descenso.
Lanús enfrentará a Godoy Cruz este viernes desde las 21:15 en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El conjunto granate atraviesa un excelente momento: acumula siete partidos sin derrotas y se ubica entre los animadores del certamen. Una victoria lo dejaría en lo más alto de la Zona B y consolidaría su candidatura, aunque el técnico Mauricio Pellegrino ya piensa también en el duelo del jueves ante Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana.
El Granate llega de vencer a Independiente por 2-0 y de imponerse 2-1 a San Lorenzo, resultados que fortalecieron su confianza. Con una defensa sólida y una delantera efectiva, el equipo del sur bonaerense se ganó el respeto del torneo. Pellegrino podría preservar a algunos titulares pensando en el cruce internacional, pero mantiene la premisa de seguir sumando.
En cambio, el Tomba vive una realidad muy distinta. El conjunto mendocino no gana hace cinco fechas y se complicó en la lucha por la permanencia. En su última presentación, empató sin goles el clásico ante Independiente Rivadavia, desperdiciando una chance clave. Busca reencontrarse con el gol y recuperar la confianza perdida.
Lanús vs. Godoy Cruz: probables formaciones
- Lanús: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mauricio Pellegrino.
- Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Juan Moran; Agustín Valverde, Vicente Poggi, Maximiliano González, Nicolás Fernández; Misael Sosa y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.
Lanús vs. Godoy Cruz: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Ciudad de Lanús.
- Árbitro: Pablo Giménez.
- VAR: Gastón Monsón Brizuela.
- TV: ESPN Premium.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario