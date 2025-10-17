Lanús vs. Godoy Cruz, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Lanús enfrentará a Godoy Cruz este viernes desde las 21:15 en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El conjunto granate atraviesa un excelente momento: acumula siete partidos sin derrotas y se ubica entre los animadores del certamen. Una victoria lo dejaría en lo más alto de la Zona B y consolidaría su candidatura, aunque el técnico Mauricio Pellegrino ya piensa también en el duelo del jueves ante Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana.