Lanús se impuso 2-0 ante Independiente y profundiza la crisis del Rojo
El Granate ganó como visitante gracias a los goles de Walter Bou y Rodrigo Castillo, mientras que el Rojo sigue sin ganar en el Torneo Clausura 2025 y se hunde en el fondo de la Zona B.
Lanús demostró por qué vive un presente completamente distinto al de Independiente y se llevó un triunfo clave en Avellaneda, imponiéndose 2-0 en la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura 2025. A los 25 minutos del primer tiempo, un error compartido entre Federico Vera y Rodrigo Rey permitió que Walter Bou abriera el marcador para el visitante. Ya sobre el final del encuentro, Rodrigo Castillo selló la historia a los 44 minutos del segundo tiempo, dejando al Rojo sin respuestas.
Con esta derrota, Independiente sigue sin encontrar el rumbo: todavía no ganó en el campeonato y se mantiene en el último puesto de la Zona B con apenas seis puntos en doce fechas. Lanús, en cambio, se consolida como puntero con 23 unidades y llega motivado a las semifinales de la Copa Sudamericana, donde se enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil.
En la próxima jornada, Independiente buscará su primer triunfo visitando a San Martín de San Juan, mientras que Lanús recibirá a Godoy Cruz de Mendoza con la intención de seguir firme en la cima de la tabla de un campeonato que está más parejo y atractivo que nunca.
Grosero error compartido entre Federico Vera y Rodrigo Rey y Walter Bou puso el 1-0 para el Granate:
Rodrigo Castillo sentenció el encuentro:
Probables formaciones del encuentro
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Ignacio Pussetto, Matías Abaldo.DT: Gustavo Quinteros.
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou.DT: Mauricio Pellegrino.
Otros datos del partido
- Hora: 21.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini
