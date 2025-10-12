Lanús se impuso 2-0 ante Independiente y profundiza la crisis del Rojo

Lanús demostró por qué vive un presente completamente distinto al de Independiente y se llevó un triunfo clave en Avellaneda, imponiéndose 2-0 en la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura 2025. A los 25 minutos del primer tiempo, un error compartido entre Federico Vera y Rodrigo Rey permitió que Walter Bou abriera el marcador para el visitante. Ya sobre el final del encuentro, Rodrigo Castillo selló la historia a los 44 minutos del segundo tiempo, dejando al Rojo sin respuestas.