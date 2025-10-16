Pepe Sand sorprende al volver del retiro a los 45 años: dónde jugará el histórico goleador
El máximo goleador de la historia de Lanús regresará oficialmente al fútbol para disputar el Torneo Regional Amateur con Argentino de Bell Ville.
José “Pepe” Sand vuelve a decir presente en las canchas. A dos años de su retiro profesional, el histórico delantero de Lanús decidió calzarse nuevamente los botines para jugar con Argentino de Bell Ville, equipo cordobés que competirá en el Torneo Regional Federal Amateur. A los 45 años, el ídolo granate asumirá un nuevo desafío que combina pasión, nostalgia y compromiso con el fútbol del interior.
El regreso de Sand generó gran expectativa tanto en Bell Ville como en el entorno de Lanús. El goleador había disputado su último partido oficial en noviembre de 2023 frente a Racing, cuando se despidió del fútbol profesional con la camiseta del club de sus amores. Sin embargo, su vínculo con la pelota nunca se rompió: actualmente trabaja como entrenador de la Séptima División de Lanús y coordinador de las divisiones juveniles.
El club cordobés, que acaba de consagrarse campeón del Torneo Clausura 2024 de la liga local, lo convenció con una propuesta especial: ser la figura principal de su plantel en su primera participación en una competencia oficial de AFA. El pase ya fue presentado ante la Liga Bellvillense, y la expectativa es enorme entre los hinchas, que consideran su llegada como un hecho histórico para la institución.
Sand planea disputar únicamente los partidos de local, para no interferir con sus tareas en el fútbol formativo de Lanús. Aun así, su sola presencia en el campo genera una motivación extra para sus nuevos compañeros, muchos de ellos futbolistas amateurs que crecieron admirando su carrera.
Con más de 170 goles en Primera División y un largo recorrido por el fútbol argentino y sudamericano, el Pepe encara este nuevo capítulo con la misma humildad y entrega que lo caracterizaron siempre. Su retorno, más que un regreso competitivo, es una declaración de principios: el fútbol no tiene edad cuando la pasión sigue intacta.
Los números del Pepe Sand en su carrera
- Colón: 29 partidos / 8 goles
- Independiente Rivadavia: 17 partidos / 0 goles
- Vitória: 18 partidos / 4 goles
- Defensores de Belgrano: 47 partidos / 20 goles
- River: 57 partidos / 11 goles
- Banfield: 37 partidos / 10 goles
- Al-Ain: 49 partidos / 44 goles
- Deportivo La Coruña: 5 partidos / 0 goles
- Tijuana: 34 partidos / 12 goles
- Racing: 24 partidos / 2 goles
- Tigre: 14 partidos / 1 goles
- Argentinos Juniors: 7 partidos / 0 goles
- Boca Unidos: 16 partidos / 4 goles
- Aldosivi: 31 partidos / 12 goles
- Deportivo Cali: 39 partidos / 14 goles
- Lanús: 320 partidos / 173 goles
