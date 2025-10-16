Pepe Sand sorprende al volver del retiro a los 45 años: dónde jugará el histórico goleador

Sand planea disputar únicamente los partidos de local, para no interferir con sus tareas en el fútbol formativo de Lanús. Aun así, su sola presencia en el campo genera una motivación extra para sus nuevos compañeros, muchos de ellos futbolistas amateurs que crecieron admirando su carrera.

Con más de 170 goles en Primera División y un largo recorrido por el fútbol argentino y sudamericano, el Pepe encara este nuevo capítulo con la misma humildad y entrega que lo caracterizaron siempre. Su retorno, más que un regreso competitivo, es una declaración de principios: el fútbol no tiene edad cuando la pasión sigue intacta.

Los números del Pepe Sand en su carrera

Colón: 29 partidos / 8 goles

29 partidos / 8 goles Independiente Rivadavia: 17 partidos / 0 goles

17 partidos / 0 goles Vitória: 18 partidos / 4 goles

18 partidos / 4 goles Defensores de Belgrano: 47 partidos / 20 goles

47 partidos / 20 goles River: 57 partidos / 11 goles

57 partidos / 11 goles Banfield: 37 partidos / 10 goles

37 partidos / 10 goles Al-Ain: 49 partidos / 44 goles

49 partidos / 44 goles Deportivo La Coruña: 5 partidos / 0 goles

5 partidos / 0 goles Tijuana: 34 partidos / 12 goles

34 partidos / 12 goles Racing: 24 partidos / 2 goles

24 partidos / 2 goles Tigre: 14 partidos / 1 goles

14 partidos / 1 goles Argentinos Juniors: 7 partidos / 0 goles

7 partidos / 0 goles Boca Unidos: 16 partidos / 4 goles

16 partidos / 4 goles Aldosivi: 31 partidos / 12 goles

31 partidos / 12 goles Deportivo Cali: 39 partidos / 14 goles

39 partidos / 14 goles Lanús: 320 partidos / 173 goles