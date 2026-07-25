Lanús vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026 : horario, formaciones y dónde ver en vivo
El Granate recibe al Ciclón por la primera fecha del campeonato. El equipo de Mauricio Pellegrino llega con la cabeza puesta en la Copa Sudamericana.
Lanús y San Lorenzo se enfrentarán este sábado desde las 21.30 en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, Diego Ceballos estará a cargo del VAR y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.
El Granate afrontará su debut en el certamen con la atención puesta también en su compromiso internacional. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino viene de vencer 2-0 a Cienciano por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana y viajará a Perú para disputar la revancha con el objetivo de avanzar a los octavos de final.
Por su parte, San Lorenzo intentará dejar atrás un golpe reciente. El conjunto comandado por Néstor Gorosito quedó eliminado de la Copa Argentina ante Deportivo Riestra luego de empatar 1-1 en los 90 minutos y caer 5-4 en la definición por penales.
Probables formaciones de Lanús y San Lorenzo
Lanús: el entrenador Mauricio Pellegrino todavía no confirmó el equipo que saldrá desde el inicio y se espera que defina la alineación en las próximas horas.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
Lanús vs. San Lorenzo: datos del partido
Hora: 21.30.
Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Diego Ceballos.
TV: ESPN Premium.
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