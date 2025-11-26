Lanús vs. Tigre por los octavos de final del Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo

El ganador de esta serie enfrentará en cuartos de final a Racing, que viene de eliminar a River en un partidazo. No es una lleve más, ya que el "Millonario" lo tiene a Lanús como uno de los equipos que pueden darle una mano para llegar a la Copa Libertadores 2026.

Formaciones de Lanús vs. Tigre, por los octavos del Torneo Clausura 2025

Lanús: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mauricio Pellegrino.

Tigre: Aún el entrenador no comunicó el posible once que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Dabove.

Datos de Lanús vs. Tigre

Hora: 21:30

TV: TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez